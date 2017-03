před 1 hodinou

Americká zpěvačka vlastním jménem Laura Pergolizzi vystoupila v úterý večer ve vyprodaném pražském klubu Roxy. Zájem českých fanoušků byl tak velký, že zahrála i o den dříve. Do Česka se znovu vrátí v létě na hudební festival Colours of Ostrava. LP celosvětově proslavil hit Lost On You. Podívejte se na fotky Čestmíra Jíry, jaká atmosféra byla v pražském klubu.

autor: Čestmír Jíra

