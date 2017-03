před 41 minutami

The Kelly Family hlásí návrat na hudební pódia. Kapela, která slavila úspěch především v 90. letech, vyjíždí na koncertní turné We Got Love - Live 2018 a zahraje i v České republice. Do pražské O2 areny přijede 8. března příštího roku. Kromě skladeb z nového alba skupina zahraje i písně, kterými se v polovině devadesátek proslavila – An Angel, Nanana, I Can't Help Myself nebo Santa Maria. Předprodej vstupenek na pražský koncert začíná poslední březnový den.

autor: Kultura