Tak vypadal pravý "Krokodýl Dundee". Steve Irwin chytal zvířata i během líbánek

Stephen "Steve" Robert Irwin se proslavil dokumentární sérií Lovec krokodýlů, díky které také získal stejnojmennou přezdívku. Show si oblíbili diváci po celém světě a nakonec se dočkala 80 epizod. Irwin vyrůstal v zoologické zahradě svých rodičů a i díky tomu předváděl před kamerou se zvířaty nebezpečné kousky, jeden z nich ho však stál život. Letos v únoru by oslavil 60 let.

V září roku 2006 se mu stalo osudným točení podvodního dokumentu, kdy ho při potápění bodla trnucha přímo do srdce. Život mu nezachránilo ani okamžité vytažení z vody a následné oživování. "Zemřel, když dělal to, co nejvíc miloval, a opustil tento svět šťastný a vyrovnaný," dodal producent jeho pořadu.

