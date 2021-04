Od středověké tvrze k zámeckým bytům. Památkáři chválí postup investora v Jinonicích

Spolupráce majitele jinonického statku s památkáři odkryla část historie Velké Prahy. Obří areál, který do znárodnění patřil Schwarzenbergům, koupila v 90. letech společnost V Invest s vizí přestavět jej na hotel. Světová finanční krize ale plány zhatila a společnost musela pro areál najít jiné využití. Velkostatek teď začala měnit na zámecké byty s původními krovy a středověkou tvrzí pod nohama.

V obecné rovině platí, že ani statut kulturní památky stavbě nezaručuje, že se při budoucích rekonstrukcích neztratí stopy minulosti. Projekt investora a jeho postup při přestavbě velkostatku na zámecké byty v pražských Jinonicích si ale odborníci z Národního památkového ústavu zatím chválí.

"Někdo může mít pocit, že se zase staví něco pro bohaté, chtěl bych ale upozornit, že je to dnes jedna z mála cest, jak takový druh objektu zachránit. Do Jinonic už patrně nepřijde žádný Schwarzenberg ani nikdo jiný, kdo by v usedlosti oprášil velkochov dobytka - nemá šanci, okolo už nejsou žádné pozemky, ale jen chaotická, masivní zástavba," vysvětluje specialista a terénní pracovník Ondřej Šefců z Národního památkového ústavu.

Bývalý šéf územního pracoviště v Praze chválí i to, že investor respektoval práci a přání archeologů, aby podzemní garáže, které jsou v projektu umístěné ve dvoře, z části přesunul na jiné místo. Při průzkumu vyšlo najevo, že pod povrchem se skrývá vrcholně středověká tvrz s dochovanými obvodovými zdmi, obranným příkopem a relikviemi dvou mostních konstrukcí.

Co nález říká o historii Velké Prahy, čtěte podrobněji v galerii.