Fabrika na Šluknovsku chátrala, přátelé ji teď opravují a budují ateliéry i tiskárnu

Před třemi lety koupila skupina přátel kolem nakladatelství Divus starou fabriku na Šluknovsku. Bývalá niťárna měla probořenou střechu a shnilou konstrukci. Že ji půjde ještě zachránit, věřil z místních jen málokdo. Postupně v ní však vznikla galerie a v plánu jsou i ateliéry či tiskárna. Co naopak dochází, jsou finance. Komička, která v Nové Perle od jara pomáhala, proto z prostředí natáčí film.

Satirický snímek nazvaný ŤipŤop vznikl spontánně během pandemie, když Alex Macháčová přijela do Kyjova na v pořadí už druhou uměleckou rezidenci. V niťárně, v které trvale bydlí i šéf nakladatelství Divus Ivan Mečl, chtěla napsat scénář ke komediálnímu seriálu a tvořit živé umění.

"Scénář jsem napsala jen do první verze a místo přepisování jsem začala pomáhat Ivanovi se vším možným. A protože jsme většinu věcí oba dělali poprvé, vždy se z toho stala zábava. Lidé kolem nás chodili a říkali: Vždyť vy se tady jenom bavíte!" říká s úsměvem producentka stand-up večerů Don't Call Me Kotě.

"Jako by neviděli, že každý den řešíme výpadky elektřiny, nedostatek peněz, materiálu nebo lidí, kteří by nám mohli pomoct tu rekonstrukci dodělat. A právě to je dějem filmu Ťip Ťop, ve kterém vystupujeme sami za sebe, odtajňujeme své nedostatky a otevřeně si říkáme o pomoc," dodává.

Na film, který má podpořit rekonstrukci areálu bývalé niťárny i její kulturní život, vyhlásila Macháčová sbírku na donio.cz. Zájemci mohou na opravy přispět třeba jen symbolickou stokorunou.

Podívejte se, jak se stará niťárna posupně mění v Novou Perlu.