21. 1. 2017

Zatímco africká safari často bývá pro smetánku, která většinou chce vynaložit co nejméně úsilí a bydlet co nejkomfortněji, u snow-safari Jana Kopky je to přesně naopak. Za dřinu v sedle kola po zasněžených pláních je odměnou prosté jídlo v jednoduchých srubech. Tou největší odměnou je ovšem vypláchnutí hlavy od civilizačních nánosů, stresu a řešení nesmyslů. "Člověk si začne vážit střechy nad hlavou, teple nebo polévky, i když doma to vnímá jako samozřejmost, říká extrémní biker a průvodce Jan Kopka.

autoři: Jan Kopka, Magazín