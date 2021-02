Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE (CZG) podepsala konečnou dohodu o převzetí americké společnosti Colt Holding Company LLC. Podle smluvních podmínek CZG získá stoprocentní podíl v Coltu za 220 milionů dolarů (4,7 miliardy Kč) v hotovosti a dále za 1,098.620 nově vydaných kmenových akcií CZG. Transakci musejí schválit regulační orgány, její vypořádání se očekává v první polovině letošního roku.

"Jsme hrdí na to, že můžeme do našeho portfolia zařadit Colt, který stojí bok po boku americké armády již více než 175 let," řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti CZG Lubomír Kovařík. Díky převzetí získá další významné výrobní kapacity ve Spojených státech a v Kanadě a rozšíří svou světovou zákaznickou síť. Colt je dlouhodobým dodavatelem americké armády a prostřednictvím své kanadské dceřiné společnosti taktéž výhradním dodavatelem malých zbraní vojenským složkám v Kanadě.