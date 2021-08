Slavné, ale zpustlé sluneční lázně se konečně opravují. Jezdil do nich i Leoš Janáček

Přes 15 let byl areál Vodoléčebného ústavu s říční plovárnou v Luhačovicích bez vody, zarostlý vysokou trávou. Domy a sluneční lázně, které se řadí mezi největší díla Dušana Jurkoviče, byly v nevyhovujícím stavu, a co se týká nabídky, i o krok pozadu. Majiteli se podařilo sehnat dotaci, a tak se od letošního jara pod vedením Petra Všetečky areál postupně restauruje a upravuje pro nové využití.

Vedení Lázní Luhačovice, a. s., chce společně s architektem Petrem Všetečkou (Transat architekti), který navrhl například rekonstrukci Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, přizpůsobit areál 21. století. Hrázděný dům z roku 1901 zasvětí autorovi Dušanu Jurkovičovi a hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi.

"Jurkovičovy stavby jsou spjaté s obdobím, kdy lázně pravidelně navštěvoval Leoš Janáček, a přestože to byli dva odlišní lidé, jejich tvorba se prolínala v tom, že oba ve svých dílech oživovali zapomenuté motivy lidové tvorby," vysvětluje architekt Petr Všetečka.

V první fázi stavby, která započala v době pandemie, vznikne zmíněné muzeum s kulturní zónou. Zbylé dvě budovy chce generální ředitel Luhačovic Eduard Bláha zatím zakonzervovat. Jeho představa je taková, že by do 15 let areál mohl plnit rekreační funkci.

"Cílový stav je, že v areálu budou ze dvou třetin regenerační a relaxační zahrady s ubytovacími kapacitami a nejunikátnějším komplexem Jurkovičových staveb na Moravě. Nechceme, aby v areálu byla léčebná funkce, ale spíše kulturní a rekondiční. Domy budou určené pro dovolené rodin s dětmi a muzeum bude pomyslnou vstupní branou do jádra Luhačovic," vysvětluje lékař a ředitel společnosti, která kromě areálu slunečních lázní vlastní největší podíl pozemků a staveb v kraji Vincentky.

Podívejte se, co všechno areál skrýval pod nánosy stavebních úprav.