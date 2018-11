9. 11. 2018 22:13

Skaut a odbojář Karel Ruml prchal před komunistickým žalářem ve vlaku, jenž nezastavil v Aši a projel až do Německa. Odtud se dostal do Kanady a posléze do USA. Zde se stal mezinárodně uznávaným odborníkem na pojišťovnictví.