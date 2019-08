před 45 minutami

Rakouské pohraniční město Kufstein u dálnice na Innsbruck mnozí turisté jen tak objedou a míří hlouběji do Alp. Je to škoda, protože jinak by v jeho středověkých uličkách objevili jednu z nejstylovějších tyrolských hospod. A taky je dobrou základnou k výpravám do přírody. Výhledy na rozeklaný vápencový masiv pohoří Kaisergebirge vyhledávají hlavně cyklisté a několik jezer ležících poblíž Kufsteinu nabízí ideální podmínky pro koupání.