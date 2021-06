Nudisty při opalování vyděsil jelen. Na útěku zabloudili v lese a pak dostali pokutu

Australští policisté řešili případ nudistů, kteří se v Adamově rouše ztratili uprostřed buše, když utíkali před rozzlobeným jelenem. Každý z dvojice mužů musel zaplatit pokutu ve výši jeden tisíc australských dolarů (přes 16 tisíc korun). Porušili totiž opatření proti šíření koronaviru.

Policisté z australského státu Nový Jižní Wales právě seděli v helikoptéře a monitorovali jižní část Sydney, když ze vzduchu v přírodní rezervaci Royal National Park zpozorovali dvojici nudistů. Nazí muži se nejdřív v klidu opalovali, jenže pak je překvapil místní jelen. Informoval o tom britský list The Guardian.

"Zvíře je vyděsilo, a tak se vydali na útěk do hlubin národního parku. Brzy se však v lese ztratili. Nejenže si jejich neuvážené jednání vyžádalo zásah policie a záchranné služby, ale dostali za něj také pokutu," upozornil komisař Mick Fuller. Muži totiž porušili nařízení v oblasti veřejného zdraví, které obyvatelům Sydney zakazovalo opouštět obvod svého trvalého bydliště.

Proč na ně jelen vyběhl, není jasné. Jisté však je, že týmu policistů dalo hledání naháčů pořádně zabrat. Nejprve ve vzdálenosti zhruba 40 kilometrů od centra Sydney vypátrali třicetiletého muže, který měl na sobě pouze batoh. Až později našli také jeho devětačtyřicetiletého přítele, který byl podle vyjádření policie alespoň částečně oblečený.

Oba výletníci skončili na policejní stanici v městském obvodu St George, kde museli za svůj přestupek zaplatit jeden tisíc australských dolarů (přes 16 tisíc korun).

"Jak říká ministr zdravotnictví, je těžké psát zákony tak, aby je dodržovali i idioti. Dvojice mužů dostala jiné lidi do rizika bez jakéhokoli pádného důvodu. Museli jim pomáhat zdravotníci, kteří by místo toho mohli zasahovat u jiných operací. Ti výtržníci by se měli stydět," okomentoval komisař Fuller kauzu na nedávné tiskové konferenci.

Brzy poté se stal bizarní policejní zákrok terčem vtipálků na sociálních sítích. "Komu se nikdy nestalo, že se opaloval nahý a kvůli jelenovi musel utéct do lesa, kde po něm pátrala policie, ten ať hodí první kamenem," napsal například na Twitteru Adam Liaw.

"Byla by docela legrace, kdyby se jelen objevil i na tiskové konferenci a vyděsil premiéra, ministra zdravotnictví i policejního komisaře, kteří by potom utekli do lesa," zažertoval ve svém tweetu Naaman Zhou.

