Nic pro bílé límečky. V pekelných pracích hrozí spálení zaživa, utonutí, i smrt jedem

Pekelné profese. Tuhle práci dělají jen otrlí
Pyrotechnici deaktivují výbušniny včetně improvizovaných zařízení nebo sebevražedných vest. Práce vyžaduje maximální koncentraci a odvahu kvůli vysokému riziku exploze. Technik EOD v ochranném obleku odstraňuje maketu bomby během protiteroristického cvičení v Soulu, Jižní Korea, 18. srpna 2010.
Nebezpečná je také práce krotitelů divokých zvířat. Fotograf zachytil teprve sedmnáctiletého Nickieho Chipperfielda při vystoupení se čtyřmi lvicemi v kleci. Fotografie je z roku 1964, zatímco v šedesátých letech mu publikum tleskalo, dnes se část veřejnosti od cirkusové zábavy odklání kvůli přesvědčení, že jde o týrání zvířat.
Pracovníci na skládkách třídí odpad a sbírají recyklovatelné materiály. Jsou vystaveni ostrým předmětům, toxickým látkám a biologickým rizikům, například nakažlivým nemocem. Pracují v nesnesitelném zápachu a často v horku nebo dešti. Skládka na předměstí srílanského Kolomba, 20. dubna 2017.
Barmští dělníci ručně třídí shnilý potravinový odpad, textilie a recyklovatelný plast na třídicí stanici v Bangkoku, Thajsko, 22. července 2024.
Pekelné profese. Tuhle práci dělají jen otrlí
Foto: Profimedia
Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Redakce Magazín,Magazín

Vybrali si profesi, kde není nouze o vzrušení, ale také o značnou dávku nebezpečí. Kaskadéři, krotitelé lvů, pyrotechnici, sběrači medu a síry. Nejde ale jen o exotická povolání, na řadě z nich je závislý chod společnosti. Svůj život dávají všanc také opraváři elektrického vedení či horníci. Podívejte se na nejrizikovější zaměstnání a uvidíte, jak tvrdý mají někteří lidé chleba.

Riziko je u těchto profesí každodenní realitou, nikoli výjimkou. Zatímco kaskadéři a pyrotechnici pracují s nebezpečím, které divák vnímá jako součást podívané, jiní čelí hrozbám tiše a mimo pozornost veřejnosti. Opraváři vysokého napětí balancují ve výškách za každého počasí, horníci sestupují hluboko pod zem s vědomím, že chyba může mít fatální následky. Jejich práce vyžaduje absolutní soustředění, fyzickou odolnost i psychickou stabilitu – a často také smíření s tím, že strach se nesmí projevit.

Společným jmenovatelem těchto povolání není jen odvaha, ale i silný pocit odpovědnosti. Právě na nich stojí bezpečnost, infrastruktura i chod běžného života, který většina z nás považuje za samozřejmost. Přesto se o rizicích, jimž tito lidé čelí, mluví jen zřídka. Prohlédněte si galerii profesí, ve kterých se chyba neodpouští, a kde se každá směna může stát zkouškou hranic lidských možností.

Maročan s kbelíkem mezi tradičními kamennými káděmi s přírodními barvivy, kde se zpracovávají zvířecí kůže. V minulosti zpracování kůže a textilií zahrnovalo používání hnoje, moči a jiných organických látek k měkčení a barvení materiálů. Pracovníci trávili hodiny v toxických a páchnoucích lázních bez ochranných prostředků, což způsobovalo chronické zdravotní problémy.
Sběr medu divokých včel, zejména největšího druhu včely na světě Apis laboriosa, je starobylou tradicí praktikovanou kmeny Gurung a Magar v Nepálu. Tito sběrači riskují životy na strmých útesech, kde pomocí bambusových žebříků a tyčí získávají med z hnízd. Tradiční sběr medu v mangrovovém lese Sundarbans je na seznamu UNESCO. Satkhira, Bangladéš, 2016.
Kaskadér Eddie Merton projíždí na motorce hořící konstrukcí během nebezpečného kaskadérského kousku, rok 1971. Kaskadéři riskují život při pádech z výšek, automobilových haváriích nebo při práci s výbušninami. Riziko vážných úrazů nebo smrti je vysoké, protože práce vyžaduje extrémní fyzickou zdatnost a odvahu.
Lovci jedovatých hadů chytají plazy kvůli bezpečnosti ostatních nebo kvůli získání jedu pro účely medicíny. Riziko uštknutí je vysoké i přes použití ochranného vybavení. Snímek vznikl v Austrálii 6. června 2024.
