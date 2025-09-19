Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Abyste měli v těle správné množství důležitých vitamínů a minerálů, nestačí sáhnout po prvním multivitaminu v regálu. Každý organismus funguje jinak - někdo hůř vstřebává živiny, jinému chybí určité látky kvůli stravovacím návykům nebo věku. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, co vašemu tělu skutečně schází, je laboratorní test.
Ten vám může zajistit praktický lékař nebo si ho jednoduše objednáte sami. Podle dat portálu Lékárna.cz mají zákazníci dlouhodobě největší zájem o laboratorní testy na vyšetření hladin vitaminu D, hořčíku a hormonů, které přímo či nepřímo ovlivňují stav imunity. Vyplatí se to vědět, protože když je hladina D vitaminu nízká, tělo se hůř brání infekcím a člověk se častěji cítí unavený.
Primárním zdrojem vitamínů a minerálních látek musí být vždy pestrá strava. Pitná voda sice určité množství těchto látek obsahuje, ale jde jen o doplňkový zdroj. Skladba jídelníčku proto hraje důležitou roli.
Podle dat Státního zdravotního ústavu konzumuje mnoho lidí jednostrannou a málo pestrou stravu s nízkým podílem ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Tyto stravovací návyky se přímo odrážejí na nižším přívodu důležitých mikronutrientů, což má negativní dopad na imunitu i celkovou vitalitu populace.
Přístup k posílení imunity proto musí být individuální. "Multivitaminové přípravky nejsou vhodné pro každého. Člověk s pestrou stravou, dostatkem vlákniny, zeleniny, ovoce a bílkovin je často nepotřebuje - v jeho případě mají větší smysl například betaglukany nebo vitamin D. Naopak u lidí s jednostranným jídelníčkem mohou chybět i základní vitamíny a minerály. Při výběru je vždy nutné zohlednit skladbu stravy, užívané léky a celkový zdravotní stav. Nedostatky lze ověřit krevními testy, jejichž výsledky by měl pacient ideálně konzultovat s lékárníkem nebo lékařem - ten je může dát do souvislosti s dalšími projevy či diagnózami," upozorňuje specialistka na zdraví Zdenka Morvai.