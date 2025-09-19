Magazín

Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
Češi mají dlouhodobě nedostatek klíčových minerálů. Hořčík chybí hlavně ženám a starším lidem. Vápník postrádají především senioři. Nedostatek zinku byl zaznamenán u přibližně 50–55 % žen od 15 let a u mužů nad 60 let. To při hodnocení podle doporučení EAR - odhadované průměrné potřeby. Tyto látky jsou přitom zásadní pro celkovou kondici i správnou funkci imunitního systému.
Primárním zdrojem vitamínů a minerálních látek musí být vždy pestrá strava.
Primárním zdrojem vitamínů a minerálních látek musí být vždy pestrá strava. | Foto: iStock

Abyste měli v těle správné množství důležitých vitamínů a minerálů, nestačí sáhnout po prvním multivitaminu v regálu. Každý organismus funguje jinak - někdo hůř vstřebává živiny, jinému chybí určité látky kvůli stravovacím návykům nebo věku. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, co vašemu tělu skutečně schází, je laboratorní test.

Ten vám může zajistit praktický lékař nebo si ho jednoduše objednáte sami. Podle dat portálu Lékárna.cz mají zákazníci dlouhodobě největší zájem o laboratorní testy na vyšetření hladin vitaminu D, hořčíku a hormonů, které přímo či nepřímo ovlivňují stav imunity. Vyplatí se to vědět, protože když je hladina D vitaminu nízká, tělo se hůř brání infekcím a člověk se častěji cítí unavený.

Primárním zdrojem vitamínů a minerálních látek musí být vždy pestrá strava. Pitná voda sice určité množství těchto látek obsahuje, ale jde jen o doplňkový zdroj. Skladba jídelníčku proto hraje důležitou roli.

Související

Balená voda může být nezdravá kvůli obalu. Tomuhle návyku se v létě vyhněte

balená voda, žena

Podle dat Státního zdravotního ústavu konzumuje mnoho lidí jednostrannou a málo pestrou stravu s nízkým podílem ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Tyto stravovací návyky se přímo odrážejí na nižším přívodu důležitých mikronutrientů, což má negativní dopad na imunitu i celkovou vitalitu populace. 

Přístup k posílení imunity proto musí být individuální. "Multivitaminové přípravky nejsou vhodné pro každého. Člověk s pestrou stravou, dostatkem vlákniny, zeleniny, ovoce a bílkovin je často nepotřebuje - v jeho případě mají větší smysl například betaglukany nebo vitamin D. Naopak u lidí s jednostranným jídelníčkem mohou chybět i základní vitamíny a minerály. Při výběru je vždy nutné zohlednit skladbu stravy, užívané léky a celkový zdravotní stav. Nedostatky lze ověřit krevními testy, jejichž výsledky by měl pacient ideálně konzultovat s lékárníkem nebo lékařem - ten je může dát do souvislosti s dalšími projevy či diagnózami," upozorňuje specialistka na zdraví Zdenka Morvai.

Video: Detox a drastické diety? Absolutní nesmysl, máme k sobě pokřivený vztah, říká Fourová (21. 6. 2021)

Lidi chtějí rychle zhubnout, nerozumí, že stačí změna jídelníčku, ketodieta jsou vyhozené peníze, původně by měla být na dětskou epilepsii. | Video: Daniela Drtinová, DVTV
 
Mohlo by vás zajímat

Kvíz: Slavné stavby Česka, které zná snad každý. Poznáte je ale podle siluety?

Kvíz: Slavné stavby Česka, které zná snad každý. Poznáte je ale podle siluety?
Infografika

Sbohem hudební legendy: Marta Kubišová zazpívá naposledy v sobotu v Lucerně

Sbohem hudební legendy: Marta Kubišová zazpívá naposledy v sobotu v Lucerně

Rozsekl jí hlavu telefonem, děti nechal za trest stát na mrazu. Přesto má syna v péči

Rozsekl jí hlavu telefonem, děti nechal za trest stát na mrazu. Přesto má syna v péči

Máte je denně v ruce, jsou přitom špinavější než záchod. O kterých předmětech je řeč?

Máte je denně v ruce, jsou přitom špinavější než záchod. O kterých předmětech je řeč?
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle zdraví minerály vitamín D jídelníček

Právě se děje

před 5 minutami
"Masaryk je hlupák." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují
1:53

"Masaryk je hlupák." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují

Obsah vzkazu na sousedním Slovensku zarezonoval kvůli slovům o Andreji Hlinkovi.
před 12 minutami
Lyles vládne dvoustovce jako Bolt, oštěpařky propadly. Hrozná ostuda, říká Železná

Lyles vládne dvoustovce jako Bolt, oštěpařky propadly. Hrozná ostuda, říká Železná

Americký sprinter Noah Lyles počtvrté za sebou získal světový titul v běhu na 200 metrů.
před 16 minutami
Quasimodo už zase může zvonit. Ve Francii slavnostně otevřeli věže Notre-Dame

Quasimodo už zase může zvonit. Ve Francii slavnostně otevřeli věže Notre-Dame

Návštěvníci musí celkem zdolat 424 schodů, aby si mohli vychutnat výhled na centrum Paříže.
před 35 minutami
Sídlo české vlády si "vezme" teplo z Vltavy. Kolik díky tomu ušetří?

Sídlo české vlády si "vezme" teplo z Vltavy. Kolik díky tomu ušetří?

Snížit náklady na vytápění a osvětlení až o dvě třetiny by měla pomoci renovace Strakovy akademie, kterou plánuje úřad vlády.
Aktualizováno před 54 minutami
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

ŽIVĚ
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 55 minutami
Kvíz: Slavné stavby Česka, které zná snad každý. Poznáte je ale podle siluety?
Infografika

Kvíz: Slavné stavby Česka, které zná snad každý. Poznáte je ale podle siluety?

Zkuste si, jak hluboko máte vrytou podobu významných staveb v Česku.
před 1 hodinou
Ruská blamáž. Pokus o překvapivý útok v týlu tentokrát nevyšel

Ruská blamáž. Pokus o překvapivý útok v týlu tentokrát nevyšel

Ukrajinci tvrdí, že je výstup z potrubí pod jejich kontrolou a že většina ruských vojáků je buď zajatá, nebo po smrti.
Další zprávy