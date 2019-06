Tohle je nejošklivější pes na světě. Má milou povahu a za odměnu vystoupí v televizi

Rozježené stvoření s vypoulenýma očima a špičatými oušky jménem Toulavý Rošťák (Scamp the Tramp) se stalo letošním vítězem soutěže o nejošklivějšího psa světa, která se o víkendu konala po v kalifornské Petalumě.

"Je to Rošťák-šampion," prohlásila jeho panička Yvonne Moronesová ze Santa Rosy v Kalifornii. Je přesvědčená, že o vítězství jejího nevzhledného psíka rozhodla jeho milá povaha i to, co dělá pro lidi. Tento psí šampion chodí na návštěvy za dětmi do škol i do domovů pro seniory.

Moronesová Rošťáka, nalezence z ulice, získala před pěti lety prostřednictvím jednoho internetového portálu. "My dva, kdo se dosud neznali, jsme najednou byli v jednom autě na cestě domů za novým začátkem. Měla jsem puštěnou písničku One Love od Boba Marleyho, podívala jsem se na Rošťáka a on pohupoval hlavou," vzpomíná, jak si pejska vezla domů. "Bylo to, jako kdyby věděl, že našel domov, který bude už navěky jeho," tvrdí tato žena.

Jako cenu pro výherce získal Rošťák 1500 dolarů (téměř 33 800 korun), možnost vystoupit v televizní show, dalších 1500 dolarů určených jako dar útulku pro opuštěná zvířata a trofej, která je mnohem větší než on sám.

Toulavý Rošťák vynikl v konkurenci téměř dvaceti soupeřů, mezi nimiž se objevili psi s jazykem trčícím z tlamy, křivýma nohama, mimořádně přihlouplým výrazem a dalšími kuriózními vlastnostmi.

Měli za úkol projít se po červeném koberci a předvést se jásajícímu publiku. Na druhém místě se umístil pekingský palácový psík s očima jako korálky a vystrčeným jazykem, třetí skončila čivava, která prý vypadá, jako by ji někdo zrovna strčil do elektrické zásuvky.

