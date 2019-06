Norský ostrov chce zrušit čas, láká na svobodu. Lidé tu sekají trávník ve dvě ráno

Obyvatelé rybářské vesnice Sommarøy, která se nachází za severním polárním kruhem, tvrdí, že nevnímají čas tak jako zbytek světa. "Kvůli času máte pocit, že jste pořád v pasti," tvrdí lídr iniciativy, ke které se přidávají další skandinávská města.

Slunce tu v zimě nevychází a v létě nezapadá, takže tři stovky místních se rozhodly, že nemá smysl řídit se podle hodinek.

"Lidé po celém světě trpí depresemi a stresem. A může za to čas, protože máte pocit, že jste kvůli němu v pasti. Když budeme územím bez času, každý si bude moct žít život podle sebe," vysvětlil norské veřejnoprávní stanici NRK lídr kampaně Kjell Ove Hveding.

Zrušení času by neznamenalo anarchii, například děti a dospívající by museli chodit do školy, ale neexistovaly by pevně stanovené vyučovací hodiny. "Chceme nabídnout lidem flexibilitu. Jestli chcete sekat trávník ve čtyři hodiny ráno, můžete," dodal Hveding.

Na ostrově totiž od půlky května do 26. července nezapadá slunce a obyvatelé tak mají problém rozlišovat mezi dnem a nocí. Toto bezčasí symbolizují i nefunkční hodinky a hodiny, které lemují most spojující vesnici s pevninou.

Podle Hvedinga jde vlastně o pouhou formalitu, lidé se tu podle času beztak neřídí. "Uprostřed noci, což pro lidi z města může být třeba ve dvě hodiny ráno, můžete vidět děti hrát fotbal, lidi natírat ploty nebo sekat trávník."

Kampaně si všimla zahraniční média poté, co Hveding předal veřejně petici místnímu poslanci, aby prodiskutovali další kroky. Mezitím se ke snaze vesničky Sommarøy přidala další severní města včetně obcí z Norska a Finska.

Podívejte se také na video: Zimní čas je ideální, potřebujeme ranní světlo