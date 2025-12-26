Zapomeňte na přeplněné Staroměstské náměstí a hrnek horkého svařáku. Na jihu Španělska mají svátky úplně jinou energii: pojí se s pomerančovníky, šuměním moře a večery nasvícenými tisíci žárovek. A pokud toužíte prožít advent v tričku, jen tři hodiny letu z Česka vás dělí od míst, kde se prosincové teploty pohybují mezi příjemnými 18 až 20 stupni.
Španělská příprava na Vánoce startuje už koncem listopadu, kdy se města rozzáří bohatou světelnou výzdobou. Nejznámější podívanou nabízí Málaga - ulice Calle Larios se každoročně mění v ohromující světelnou show, na kterou se sjíždějí lidé z celé země.
Obrovskou roli tu hrají betlémy - Belenes. Najdete je v kostelech, městských výstavních síních i na soukromých zahradách. Nejde o malé dekorace, ale často o detailní scény zabírající celé místnosti, doplněné o miniaturní řemeslníky, tržiště i biblické výjevy.
Ve znamení hudby a vína
Advent ale žije i hudbou. Tradiční koledy villancicos tu mají flamencovou podobu - doprovází je kytary, rytmické tleskání i spontánní tanec. Vrcholem je slavnost Zambombá, typická hlavně pro Andalusii. Oslavy, během nichž se zpívá a hraje na tradiční dřevěný buben zvaný zambomba, zaplní ulice i dvorky měst jako Jerez de la Frontera.
Místo našeho svařáku tu k adventu patří sladké víno vino dulce, a k němu turrón nebo polvorones - tradiční máslové sušenky, dnes často v moderních verzích s čokoládou či citrusy. Advent v Andalusii je jednoduše hostinou pro všechny smysly.
Rodinná večeře, přátelé… a tříkrálový průvod
"Hlavní sváteční den je 24. prosince, Nochebuena. Rodiny se scházejí u společné večeře, na stole bývají ryby, mořské plody, jehněčí nebo krůta," popisuje Honza Rychtařík z NARUBY.life, který v Málaze provozuje půjčovnu obytných aut.
První svátek vánoční, Navidad, je pak časem pro širší rodinu a přátele. Vánoční období ale vrcholí až 6. ledna, kdy Španělsko slaví Día de los Reyes Magos - den Tří králů. Ulice plní pestrobarevné průvody a právě tento den je pro děti hlavním svátkem dárků.
Zimní roadtrip
Andalusie je v zimě ideální pro roadtrip obytným autem. Klidné silnice, mírné počasí a mnoho míst vhodných k přespání umožňují během pár dnů prožít úplně odlišné scenerie - ráno se probudit u moře, odpoledne vyrazit do hor Sierry Nevady a večer relaxovat pod palmami.
Navíc platí jedno velké plus: prosinec znamená minimum turistů. Památky jako Alhambra v Granadě nebo Mezquita v Córdobě si tak můžete užít v atmosféře, která v hlavní sezoně prakticky neexistuje. Pobřeží Costa del Sol nabízí tiché procházky bez letního shonu.
