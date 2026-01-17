Hledal klid na psaní životní knihy. Místo toho našel příběh, který ho pohltil – doslova. Zkušený novinář Keith Reinhard odjel do hor v americkém Coloradu vyřešit krizi středního věku, ale osud mu přichystal jiný scénář. Když 7. srpna 1988 zavřel svůj malý obchod a vyrazil jen v košili k vrcholu Pendleton Mountain, netušil, že poslední řádky jeho rozepsaného románu se právě stávají realitou.
Keith Reinhard byl v Chicagu uznávanou postavou. Jako padesátiletý grafický redaktor a sportovní novinář deníku Daily Herald měl oko pro detail a smysl pro příběh. Jenže v roce 1988 cítil vyhoření. Rozhodl se proto pro tříměsíční pauzu v hornickém městečku Silver Plume.
V zapadákově ve Skalistých horách si hodlal promyslet, co dál. Shodou náhod mu tehdy zavolal jeho kamarád Ted Parker, který mu navrhl, aby za ním přijel do Silver Plume. On sám tam už nějakou dobu provozoval kavárnu a domníval se, že by jeho příteli mohlo něco takového přijít vhod.
Na cestu vyrazil plný plánů
Keith se dvakrát nerozmýšlel a vyrazil. Jeho plán byl jasný, hodlal napsat román, zlepšit svou kondicí pravidelnými túrami a v horách překonat strach z výšek.
Jakmile dorazil na místo a trochu se rozkoukal, začal přemýšlet, čím se po dobu svého pobytu bude živit. Chtěl na venkově zůstat alespoň tři měsíce. Nakonec si pronajal malý obchod a začal prodávat starožitnosti.
To se mu docela zalíbilo a došel k závěru, že pokud mu jeho nové zaměstnání bude vynášet, mohla by za ním přijet také jeho rodina.
Krátce poté se od místních dozvěděl, že předchozí nájemce jeho krámku před devíti měsíci za záhadných okolností zmizel a dodnes nikdo netuší, co se s ním mohlo stát. To Keitha velice zaujalo. O záhadu se začal zajímat a zakomponoval ji do svého vznikajícího románu, kde nechal hlavního hrdinu prožívat podobný osud. V tu chvíli ale pravděpodobně netušil, do čeho se vůbec pouští.
„Tady v Silver Plume je všechno tak fantastické, že mám pocit, jako by se tu realita střetávala s mým románem,“ liboval si v jednom z posledních dopisů, které posílal domů.
Zmizení narušilo klid ospalého městečka
V Silver Plume se většinu času nedělo nic, co by vůbec stálo za zmínku. Městečko se nacházelo ve Skalistých horách a pokud zde žily dvě stovky stálých obyvatel, bylo to hodně. Pro člověka, který se chce stát spisovatelem, naprosto ideální a klidné místo.
Zmizení jednoho z obyvatel, jistého Toma Younga, ale před devíti měsíci místní klid narušilo. Muž v prostorách Keithova obchodu provozoval knihkupectví, než se jednoho dne zkrátka vypařil.
Šlo o válečného veterána, který se před svým příchodem do Silver Plume živil jako učitel. V roce 1987 ale svým sousedům a přátelům z městečka sdělil, že odjíždí na dovolenou do Evropy. Poté vzal svého psa Guse a zmizel.
Známí Toma Younga se obrátili na policii
Minulo několik týdnů a Tom Young se stále nevracel. Kromě toho o sobě nikomu nedal vědět, a tak v jeho blízkých začaly narůstat obavy. Nakonec to nevydrželi a obrátili se proto na policii.
Poté, co se situací začali vyšetřovatelé zabývat, vše získalo temný nádech. Ukázalo se totiž, že Tom ve skutečnosti ze země nikdy nevycestoval a kromě toho to na základě důkazů nevypadalo, že by to vůbec plánoval. Nepodařilo se ale zjistit nic, co by mohlo alespoň napovědět, proč muž bez vysvětlení zmizel.
Poté, co si Keith tento příběh vyslechl, úplně se do něj zamiloval. Vyptával se místních, co o případu ví a byl pevně rozhodnutý, že záhadě přijde na kloub. Do svého románu zakomponoval postavu Guye Gypsuma, který vlastně nebyl nikým jiným, než Tomem Youngem.
Objev, který šokoval celé Silver Plume
Dva měsíce poté, co Keith přicestoval do Silver Plume, ale došlo k události, která otřásla celou místní komunitou. Lovci totiž na hoře Republican Mountain učinili hrůzný nález. Na zemi přímo před nimi leželo lidské tělo, poblíž kterého se nacházela také mršina psa.
Jak se ukázalo, jednalo se o pohřešovaného muže. Střelná zranění na jeho hlavě i na hlavě psa nasvědčovala tomu, že dvojice nezahynula nešťastnou náhodou, ale musel v tom být čísi záměr.
Stal se obětí vlastní knihy?
Osud Keitha Reinharda zůstává i po dekádách záhadou. Existují tři hlavní teorie:
Sebevražda v amoku: Keith se natolik vžil do tragického osudu Toma Younga, že se rozhodl jej napodobit v jakémsi záchvatu ztotožnění se s hrdinou své knihy.
Nehoda: Nezkušený turista v nevhodném oblečení mohl ve složitém terénu spadnout do některé z mnoha opuštěných důlních šachet, kterými jsou místní hory prošpikovány.
Věděl příliš mnoho: Spekuluje se, že Young nespáchal sebevraždu, ale byl zavražděn. Pokud Keith při svém novinářském pátrání narazil na skutečného vraha, mohl být umlčen stejným způsobem.
Na místě se později našla také zbraň, kterou si Tom koupil jen několik týdnů před svým zmizením, a tak policie celou záležitost uzavřela jako sebevraždu.
Túra, která změnila všechno
Týden po nálezu těla se Keith rozhodl, že půjde na túru. Svým známým oznámil, že půjde na horu Pendleton, což všechny velmi zaskočilo. Jednalo se o vysoký vrchol a všichni věděli, jak moc se bojí výšek. Cesta k vrcholu navíc vedla poměrně náročným terénem a trvala minimálně šest hodin. Keith ale na cestu vyrazil pozdě odpoledne.
Před cestou se ještě zastavil na kus řeči u Teda a poté ho několik svědků vidělo, jak si to vykračuje směrem k lesu. Na sobě měl košili, džíny a tenisky. „Vrátím se na drink,“ řekl mu.
Bylo pozdní odpoledne 7. srpna 1988.
Několik pozorovatelů také zaujalo, že si nevzal žádný batoh. To naznačovalo, že na túru vyrazil bez jídla, pití a jakéhokoliv vybavení, které by mohl potřebovat.
Druhý den ráno čekali zákazníci na otevření Keithova obchůdku marně. Protože věděli, kam se chystal předešlého odpoledne, rozhodli se nic neriskovat a raději se ihned obrátili na místního šerifa. Ten během chvíle zorganizoval rozsáhlé pátrání, ani po týdnu ale nebyli policisté blíž informacím, které by mohly vést ke Keithovu nalezení. Nakonec tak byla záchranná akce ukončena bez úspěchu.
Mnoho otázek a žádné odpovědi
Na otázku, kam se Keith Reinhard poděl a proč, dodnes nikdo nezná odpověď. Podle nejrozšířenější teorie se zkrátka ponořil do příběhu Toma Younga příliš hluboko a po odhalení jeho skutečného osudu si stejně jako on sáhl na život. Ne všichni tomu ale věří.
Především moderní milovníci záhad totiž upozorňují na fakt, že se nikdy nepodařilo s jistotou prokázat, že střela, která Younga zabila, skutečně vyšla z jeho vlastní zbraně nebo že to byl on, kdo stiskl spoušť. Dost dobře se tak mohl stát obětí trestného činu. A pokud by se Keith při svém pátrání dozvěděl něco, co raději vědět neměl, mohl ho potkat stejný osud.
Zdroj: Historicflix.com
Mohlo by vás zajímat:
ŽIVĚ"Povstali jsme z popela." Končící předseda ODS Fiala odmítá kandidaturu na Hrad
Kongres ODS bude dnes v pražském hotelu Clarion volit předsedu, který nahradí v čele strany po 12 letech Petra Fialu. Krajské nominace favorizují dosavadního místopředsedu Martina Kupku, o funkci se uchází i místostarosta obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Rovněž Piráti si dnes v Prachaticích také zvolili nové vedení. Staronovým předsedou se stal Zdeněk Hřib.
Předsedou Pirátů bude nadále Hřib: "Chceme být klíčovou součástí příští vlády"
„Chci, aby Piráti byli tvrdou, konstruktivní a sebevědomou silou," uvedl Zdeněk Hřib, který se dnes opět stal předsedou Pirátů. Strana si jej dnes zvolila na celostátním fóru v Prachaticích, kde porazil vyzyvatele Davida Witosze.
Natočte o tom dokument, nechápou v NHL. Exparťák Čechů je s obří smlouvou neviditelný
Že se smlouva, kterou hokejový Edmonton podepsal s útočníkem Trentem Fredericem, nemůže vyplatit, namítali kritici hned po zveřejnění detailů dohody. Ani oni ale asi nečekali, že to hned v prvních měsících kontraktu bude až taková katastrofa.
Desítky profesí míří k zániku. Víme, kdo je nejvíc ohrožený a jak předejít ztrátě práce
Více než půl milionu pracovních míst v ohrožení a téměř sedm desítek profesí, které čeká postupný zánik. Český trh práce čekají v příštím desetiletí převratné změny a přesuny desítek tisíc lidí mezi sektory ekonomiky kvůli hledání nového zaměstnání. Hlavní roli bude hrát automatizace, robotizace, uvedení umělé inteligence do ostré praxe a nepříznivý demografický vývoj a stárnutí populace.
Rulík pozval do reprezentace juniorské tahouny. Zúčastní se kempu před olympiádou
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se rozhodl pozvat na kemp před olympijskými hrami v Miláně i čtyři stříbrné medailisty z nedávného mistrovství světa juniorů.