Šel vynést koš a už se nevrátil. Patrickovo záhadné zmizení otřáslo New Yorkem

Patrick Kennedy Alford Jr. se narodil 28. listopadu 2002. Jeho matce Jennifer Rodriguez bylo v době porodu pouhých patnáct let a již tehdy bojovala s depresemi a psychickými problémy, které zdědila po své vlastní matce. Otec Patricka měl rozsáhlou kriminální minulost a byl spjat s pouličními gangy, což od počátku vytvářelo nestabilní rodinné prostředí.
Chlapec vyrůstal na Staten Islandu v oblasti Livingston, což je stará čtvrť v New Yorku. Patrick byl mimořádně inteligentní a s velkým smyslem pro humor. Miloval Spidermana, videohry a jízdu na svém kole. Navzdory těžkým rodinným okolnostem se Patrick vyznačoval laskavou povahou a silným ochranitelským instinktem vůči své mladší sestře Jayleen. Jeho přezdívka byla "Lil Pee".