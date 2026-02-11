Přeskočit na obsah
Vraždy na propustku. Krvavá stopa „pacienta“ Miroslava Stehlíka

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Zabil dvě ženy a dalších dvanáct brutálně napadl. Většinu svých nejhorších zločinů přitom Miroslav Stehlík spáchal během nařízené ústavní léčby. Jak se mohlo stát, že narušený sadista mohl z bohnické psychiatrie v Praze nerušeně odcházet lovit své oběti?

Narušený sadista popisoval vraždy jako rutinu

Miroslav Stehlík až do své popravy nelitoval ničeho z šílených skutků, kterých se v průběhu svého krátkého života dopustil.
Miroslav Stehlík až do své popravy nelitoval ničeho z šílených skutků, kterých se v průběhu svého krátkého života dopustil. Foto: Archiv Ministerstva vnitra ČSSR / ABS / Koláž: Dan Poláček

O život připravil dvě ženy, napadl minimálně dvanáct dalších. Miroslav Stehlík šokoval kriminalisty naprostou absencí jakékoliv sebekritiky nebo lítosti. O svých zločinech mluvil zcela bez okolků, jako by se nejednalo o nic zvláštního. Ten, kdo ho opravdu dobře znal, tím ale nejspíš nebyl příliš překvapený. Pro kriminál totiž rostl už od dětství.

