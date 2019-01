Kuchařská hvězda znovu otevírá podnik elBulli. Místo jídla bude servírovat vědomosti

Španělský michelinský kuchař Ferran Adria v příštím roce opět otevře vyhlášený podnik elBulli, který se svého času pyšnil třemi hvězdami. Místo jídla ale nabídne hostům návštěvu gastronomické laboratoře a muzea.

Ferran Adria má v kuchařské laboratoři v plánu pracovat na inovativních kulinárních postupech a v muzeu bude organizovat prohlídky s průvodcem. "Předpokládám, že lidé nevěří, že by to mohlo fungovat, ale v polovině 90. let říkali totéž," odkázal se na svoji minulost. Jeho recepty často lidé kritizovali jako příliš excentrické.

elBulli Restauraci elBulli se nachází v rybářském městečku Roses na katalánském pobřeží Costa Brava. V roce 1964 ji otevřel česko-německý pár, první michelinskou hvězdu získala o 12 let později. Pod vedením Ferrana Adrià, který je spojován především s molekulární gastronomií, získala další dvě.

"Posláním společnosti elBulli1846 bude šířit povědomí o kvalitní gastronomii a o všem, co ji obklopuje," citovala plány šestapadesátiletého kuchaře agentura Reuters.

Číslo 1846 přidané do původního názvu odkazuje na datum narození francouzského kuchaře, gurmána a především propagátora takzvané haute cousine (označení pro kuchyni v luxusních restauracích a hotelích, pozn. red.) Augusta Escoffiera, kterého Adria označil za "krále kuchařů".

Katalánský šéfkuchař se proslavil především jako průkopník molekulární kuchyně, čímž dostal Španělsko na výsluní světové gastronomie.

Restauraci elBulli otevřeli v roce 1961 česko-němečtí manželé. Navzdory velké popularitě ale podnik kvůli velkým dluhům před osmi lety zavřeli.

Gastronomická laboratoř a muzeum na ploše pěti tisíc metrů čtverečních by měly vyjít v přepočtu na 256 milionů korun.

