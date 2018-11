Tohle je nejlepší restaurace podle Maurera. Podává kulajdu a porazila i Alcron

Vítězem gastronomické ankety Maurerův výběr Grand Restaurant se už potřetí stala restaurace Terasa u Zlaté studně pod vedením šéfkuchaře Pavla Sapíka. Hodnotitelé ocenili nejenom vysokou kvalitu jídla, ale i servis a výhled na Prahu. Podívejte se na seznam deseti nejlepších restaurací v Česku podle Maurerova průvodce.

Terasa u Zlaté studně získala prvenství v Maurerově gastronomickém výběru již potřetí. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 29. listopadu na pražském Chodově.

Ocenění nezískala ani jedna z restaurací, které se pyšní michelinskou hvězdou, tedy pražské La Degustation Boheme Burgeoise a Field. Restaurace letos hodnotilo 1532 dobrovolných "komisařů", kteří tajně navštívili 1008 gastronomických podniků.

Hodnotitelé na vítězné restauraci vyzdvihli zajímavý interiér a jedinečný výhled na Prahu. Degustační menu tu stojí tři tisíce korun a kromě toho nabízí i českou klasiku jako krémovou kulajdu. Mezi speciality kuchyně jinak patří kanadský humr, royal steak z argentinského plemene Angus či pečený dančí hřbet.

"Je tady stálý tým, je tady servis, který si myslím, že máme kvalitní, děláme kuchyň, snažíme se, aby to bylo v nejlepší kvalitě tak, jak umíme. Ale všechno to hraje dohromady. Říkám, že nejsme nejlepší v servisu, nejsme nejlepší v kuchyni, nemáme nejhezčí restauraci, ale tím, že je to všechno krásně vyvážené a všechno to funguje perfektně, tak tím jsme výjimeční a všechno to funguje dlouhodobě, stále stejně," řekl Sapík.

Aktuálně připravil vánoční menu, které se bude v restauraci podávat na svátky. Přestože budou až za měsíc, jsou už místa v restauraci vyprodaná. Na Vánoce podle něj chtějí Češi, ale i cizinci odlehčená jídla, snaží se ale zařadit alespoň několik pokrmů z klasických surovin.

V menu tak má kapří velouté s rybí kroketou. "Je to taková opravdu polévka, na kterou lidi chodí a milují ji, je to taková česká klasika - a na konci domácí cukroví," dodal.

