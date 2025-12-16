Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku

Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Michelin Guide už dávno není jen o nedostižných fine dining restauracích a dlouhých degustačních menu. Vedle michelinských hvězd stojí i ocenění Bib Gourmand, které si získalo oblibu mezi běžnými hosty i opravdovými gurmány.
V Česku dnes Bib Gourmand představuje pestrou mapu gastronomických zastávek, které stojí za výlet. Od tradiční české kuchyně přes moderní bistra až po restaurace inspirované světovými směry – společným jmenovatelem je autenticita, konzistentní kvalita a férový poměr ceny a výkonu. Michelin tak dává jasně najevo, že skvělé jídlo nemusí být výsadou bíle prostřených stolů a formální obsluhy.
Výběr restaurací oceněných Bib Gourmand je ideálním průvodcem pro každého, kdo chce objevovat českou gastronomii napříč regiony. Ať už hledáte poctivý oběd, večeři s přáteli nebo inspiraci na víkendový gastro výlet, právě tato ocenění ukazují místa, kde se jí srdcem, chutí i rozumem.
Michelin Bib Gourmand
Ocenění Bib Gourmand uděluje Michelin restauracím, které nabízejí kvalitní kuchyni za přijatelnou cenu. Nenechte se ale zmást. Nejedná se o vytouženou hvězdu – ta je udělována za výjimečnou gastronomii – ale Bib Gourmand je vyhledávanou značkou pro ty, kteří chtějí chutné, kreativní a dobře připravené jídlo za přijatelnou cenu.
Prohlédněte si seznam těch nejzajímavějších Bib Gourmand restaurací v Česku.
Valoria - Brno
Brněnská restaurace Valoria nabízí mezinárodní kuchyni s důrazem na kreativní kombinace chutí, které jsou přístupné a současně gurmánsky zajímavé. Tento podnik láká hosty moderním servisem a chutným menu bez přehnaných cen.
Valoria - Brno
Brněnská restaurace Valoria nabízí mezinárodní kuchyni s důrazem na kreativní kombinace chutí, které jsou přístupné a současně gurmánsky zajímavé. Tento podnik láká hosty moderním servisem a chutným menu bez přehnaných cen.
Šupina a Šupinka – Třeboň
Restaurace v srdci lázeňského města, která se specializuje na rybí pokrmy a regionální suroviny. Hosté tu ocení zejména místní rybí speciality, které dovedou tradiční suroviny pozvednout na výbornou úroveň.
Long Story Short Eatery & Bakery – Olomouc
Moderní bistro a pekárna v Olomouci s nabídkou denního i večerního menu. Jídla jsou kreativní, lehká a ideální pro sdílení, což z tohoto podniku činí skvělé místo pro neformální setkání nebo gurmánský výlet.
MIURA – Čeladná
Bib Gourmand získala i restaurace MIURA, která kombinuje regionální ingredience s chuťově výraznými recepty. Ve spojení s atmosférou golfového resortu přináší MIURA kvalitní gastronomický zážitek i mimo největší města.
Dvůr Perlová voda – Budyně nad Ohří
Tento podnik spojuje restauraci s minipivovarem a farmářskými přístupy. Vaří tradiční i sezonní jídla z domácích surovin, často z vlastní produkce. Ubytování a wellness doplňují celkový zážitek, který Michelin ocenil.
The Eatery – Praha
Pražská restaurace s moderní českou kuchyní a přátelskou atmosférou v Holešovicích. Nabízí poctivé chutě z kvalitních surovin, a to v příjemném cenovém rozpětí bez kompromisů na kvalitě.
Na Kopci – Praha
Podnik s tradiční kuchyní, kde Michelin ocenil výrazné chutě, poctivé porce a příjemné prostředí. Ideální pro ty, kdo chtějí autentický český gastronomický zážitek bez přehnané sofistikovanosti.
Šatlava – Hradec Králové
Bistro zaměřené na sezónní kuchyni a čerstvé lokální suroviny, které dokáže nabídnout každý pokrm s výraznou chutí a osobním přístupem.
ATELIER bar & bistro – Brno
V brněnském podniku se snoubí koncept farm-to-table s moderním bistro stylem. Nabízí sezónní menu s důrazem na jednoduchost a kvalitu.
U Matěje – Praha
Další pražská Bib Gourmand restaurace, kde se klade důraz na poctivou českou kuchyni s moderním nádechem a příjemnou obsluhu.
U Kalendů – Praha
Tradiční podnik s přátelskou atmosférou, který spojuje klasické české recepty s aktuálními gastronomickými trendy.
Alma – Praha
Contemporary restaurace v Praze s dědictvím moderní kuchyně, která dokáže nabídnout originální chuťové kombinace a sezónní menu.
Štipec – Plzeň
Plzeňský podnik, kde Michelin ocenil kvalitu servírované české kuchyně s důrazem na sezónní suroviny a přístup šéfkuchaře ke každému jídlu.
Bohém – Litomyšl
Malý regionální podnik s chutěmi inspirovanými tradiční středoevropskou kuchyní. Ideální zastávka při cestách mimo velká města.
Goldie – Tábor
Restaurace s mezinárodně laděnou kuchyní v historickém městě Tábor, která dokáže servírovat jídla, jež osloví i náročné gurmány.
Výčep – Praha
Moderní český gastropub s neformální atmosférou a chuťově výraznými pokrmy, které odrážejí současný přístup k české kuchyni.
Dejvická 34 by Tomáš Černý – Praha
Restaurace známého šéfkuchaře, který tu servíruje italskou kuchyni s českými prvky a s důrazem na kvalitní suroviny a poctivé techniky přípravy.
Zdroj: Michelin Guide
Polský student chystal atentát na vánoční trh, okouzlil ho Islámský stát
Polské tajné služby zadržely devatenáctiletého studenta pro podezření, že chystal atentát na vánočním trhu, oznámil v úterý mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński.
"Nechutná představa.“ Vetchý promluvil o údajném obohacování z dronů pro Ukrajinu
Skupina D se na úterní tiskové konferenci ohradila proti podezřením z nelegálního vývozu dronů a osobního obohacování. Tvrdí, že nikdy nevyvezla drony bez licence ani si z veřejné sbírky nevyplatila peníze, a poukazuje na pravidelné audity svých aktivit. Reaguje tak na prověřování jednoho z dodavatelů projektu Nemesis ze strany Vojenské policie.
Únos hocha na Zlínsku v hlavních bodech: Policie musela v chatě najít zásadní důkaz
Dlouhé pátrání po pohřešovaném 12letém školákovi mělo dobrý konec. Nad děsivým případem, který sleduje celá Česká republika, ale stále visí několik velkých otazníků. Jak důvěrně se znal únosce s vězněným hochem? Kde všude se celý případ odehrál a co napoví obvinění, kterému pachatel čelí? Odpovídáme na nejčastější otázky, které zaznívají v souvislosti s únosem chlapce na Zlínsku.
Firma spojená s Trumpovým zetěm končí s kontroverzním projektem v Bělehradě
Firma Affinity Partners spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem v úterý oznámila, že ukončuje svůj realitní projekt v Bělehradě.
Přišel o panictví dříve než jeho otec. Přehled nejlepších vtipů o Chucku Norrisovi
Satirické vtípky o nesmrtelném texaském rangerovi baví lidi po celém světě už téměř dvacet let. Jejich první verze, s níž v roce 2005 přišel ve své late-night show americký moderátor Conan O’Brian v rubrice Chuck Norris Facts, je už možná otřepaná, fanoušci je ale stále obměňují a vymýšlejí nové. Nyní jsme vybrali ty, které mají Češi nejraději.