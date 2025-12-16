Přeskočit na obsah
Benative
16. 12.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku

Nikola Bernard
Jana Harmáčková
Nikola Bernard
Jana Harmáčková
Nikola Bernard,Jana Harmáčková

Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.

Michelin Guide už dávno není jen o nedostižných fine dining restauracích a dlouhých degustačních menu. Vedle michelinských hvězd stojí i ocenění Bib Gourmand, které si získalo oblibu mezi běžnými hosty i opravdovými gurmány.

V Česku dnes Bib Gourmand představuje pestrou mapu gastronomických zastávek, které stojí za výlet. Od tradiční české kuchyně přes moderní bistra až po restaurace inspirované světovými směry – společným jmenovatelem je autenticita, konzistentní kvalita a férový poměr ceny a výkonu. Michelin tak dává jasně najevo, že skvělé jídlo nemusí být výsadou bíle prostřených stolů a formální obsluhy.

Výběr restaurací oceněných Bib Gourmand je ideálním průvodcem pro každého, kdo chce objevovat českou gastronomii napříč regiony. Ať už hledáte poctivý oběd, večeři s přáteli nebo inspiraci na víkendový gastro výlet, právě tato ocenění ukazují místa, kde se jí srdcem, chutí i rozumem.

Michelin Bib Gourmand

Ocenění Bib Gourmand uděluje Michelin restauracím, které nabízejí kvalitní kuchyni za přijatelnou cenu. Nenechte se ale zmást. Nejedná se o vytouženou hvězdu – ta je udělována za výjimečnou gastronomii – ale Bib Gourmand je vyhledávanou značkou pro ty, kteří chtějí chutné, kreativní a dobře připravené jídlo za přijatelnou cenu.

Prohlédněte si seznam těch nejzajímavějších Bib Gourmand restaurací v Česku.

Valoria - Brno

Valoria
Valoria patří mezi zavedené gurmánské restaurace. Foto: Valoria

Brněnská restaurace Valoria nabízí mezinárodní kuchyni s důrazem na kreativní kombinace chutí, které jsou přístupné a současně gurmánsky zajímavé. Tento podnik láká hosty moderním servisem a chutným menu bez přehnaných cen.

Zdroj: Michelin Guide

