4. 2. Jarmila
Mary Vincent přežila vlastní smrt. Příběh vzdoru patnáctileté dívky proti lidskému monstru

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Linda Veselá

Modrá dodávka ji měla dovézt domů, místo toho s ní zamířila do pekla. Patnáctiletá Mary Vincent přežila brutální útok násilníka, který ji připravil o obě ruce a nechal v rokli v přesvědčení, že vykrvácí. Přežila – a usvědčila ho. Jenže systém ho po letech pustil zpět na svobodu, kde znovu zabíjel. Dnes Mary inspiruje svět svými obrazy i vlastnoručně vyrobenými protézami.

Jsem ta žena bez rukou

Když si lidé v obchodě Key Center Food Market ve městě Vaughn ve státě Washington všimnou kovových protéz Mary McGriffové, obvykle se zeptají, co se jí stalo. Odpověď bývá stručná a mrazivá: „Muž, který mě napadl, mi usekl obě ruce.“ Většina lidí se pousměje - myslí si, že žertuje. Nežertuje.

Mary Vincent s touto větou žije už více než 45 let. Od září 1978, kdy jako patnáctiletá stopařka nastoupila do modré dodávky – a noc, která následovala, jí navždy změnila život. Dnes je jí 63 let. Maluje pastelové portréty, upravuje si vlastní protézy z vyřazené elektroniky a žije poklidně s manželem Tonym.

Cesta k tomuto klidu však vedla přes noční můru, kterou přežije jen málokdo. A ještě méně lidí by dokázalo dostat muže, který na ni zaútočil, před soud. Ne jednou - ale dvakrát.

