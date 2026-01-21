Přeskočit na obsah
Benative
21. 1. Běla
Manžel jí říkal, že vyhazuje peníze. Teď díky ní bydlí v luxusním domě s jezerem

„Celý život jsme tvrdě pracovali nejen pro sebe, ale i pro naše děti a vnoučata. Tahle výhra mění všechno. Je to generační odkaz,“ říká Nicola. |
Foto: Profimedia
Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

„Vykašli se na to, nemáš šanci vyhrát ani za milion let.“ Přesně tahle věta zaznívala v domácnosti tohoto manželského páru opakovaně. Manžel byl totiž přesvědčený, že peníze, které jeho žena utrácí za soutěžní losy, jen "vyhazuje z okna". Jenže osud měl jiný plán – a dnes je z manželů multimilionářský pár.

Omaze je původně americká komerční firma, která spolupracujeme s charitami a lidem nabízí šanci vyhrát „život měnící“ ceny (jako jsou luxusní domy, auta nebo peníze) výměnou za příspěvky na dobročinné účely. Stačí si koupit los. A to se přesně stalo.

Britka Nicola Dickinsonová si za pouhých 25 liber (zhruba 700 korun) koupila los v soutěži Omaze a vyhrála luxusní dům v národním parku Jezerní oblast (Lake District) v Anglii v hodnotě 4,5 milionu liber, tedy přibližně 126 milionů korun. A k tomu navíc získala 250 tisíc liber v hotovosti (asi sedm milionů korun).

„Právě proto nikdy neposlouchám svého manžela,“ směje se Nicola. „Díky bohu, že jsem se neřídila jeho radami – teď jsme multimilionáři,“ dodává.

Telefonát, který změnil vše

Den, kdy se manželům zcela změnil život, přitom začal úplně obyčejně. Nicola byla doma, hlídala vnučku a dělala běžné domácí práce. „Byl to naprosto normální den. Nic nenasvědčovalo tomu, že se stane něco výjimečného,“ popisuje. A tak když jí zavolali kvůli výhře, zprvu tomu vůbec nevěřila.

„Upřímně jsem si myslela, že to není skutečné. Položila jsem telefon a řekla manželovi: ‚To byli z Omaze, prý jsem něco vyhrála, ale nemůže to být pravda,‘“ vzpomíná. Když se pak ozvali znovu a oznámili jí, že čekají před jejím domem, čekala maximálně drobnou výhru. „Říkala jsem si, že v nejlepším případě vyhraju tisíc liber. Vyhrát dům mě ani ve snu nenapadlo,“ vypráví.

O to větší šok přišel vzápětí. „Pak mi řekli, že jsem vyhrála dům za 4,5 milionu liber. Nemohla jsem to pobrat. O víkendu jsme to pak pořádně oslavili – suchý leden neměl šanci,“ směje se.

Luxus uprostřed přírody

Výhra zahrnuje dům s pěti ložnicemi a otevřeným půdorysem, okny od podlahy ke stropu a panoramatickým výhledem na okolní krajinu. K nemovitosti však patří také soukromé jezero s molem, wellness zóna se saunou, vířivkou a venkovní sprchou, posilovna, garáže, solární panely i nabíječka pro elektromobil.

Interiér pak nabízí luxusní kuchyni a hlavní ložnice má volně stojící vanu s výhledem na jezero a les. Dům je navíc zcela bez hypotéky, se zaplacenými právními poplatky a manželé ho převzali plně zařízený.

Ironie osudu

Úsměvné je, že v den, kdy Nicola obdržela nezapomenutelný telefonát, manželé zrovna hovořili o tom, že se musí uskromnit. „Svět je někdy opravdu zvláštní,“ říká Nicola. A zatímco ona byla v šoku, její muž prý žertoval, že ho trochu mrzí, že nevyhráli Porsche 911.

„Připomněla jsem mu, že když si to dobře zařídí, můžu mu ho teď klidně koupit,“ dodává s úsměvem. Díky hotovosti 250 tisíc liber mají manželé několik možností – v domě mohou bydlet, pronajímat ho nebo ho později prodat a do smrti se zaopatřit - tím pádem by si oba mohli už jen užívat.

Nicola, bývalá pracovnice HR, která odešla do důchodu v roce 2019, dnes pomáhá s péčí o rodinu. Její manžel Martyn pracuje jako obchodní ředitel a většinu kariéry trávil na cestách po Evropě. „Celý život jsme tvrdě pracovali nejen pro sebe, ale i pro naše děti a vnoučata. Tahle výhra mění všechno. Je to generační odkaz,“ říká výherkyně. „V květnu mi bude 60 let a poprvé můžeme skutečně zpomalit a užívat si života. Martynův důchod bude vypadat úplně jinak, než jsme si kdy dokázali představit,“ přibližuje s radostí.

Nicoly příběh tak ukazuje, že někdy se zkrátka vyplatí neposlouchat dobře míněné rady – zvlášť když díky tomu získáte dům snů u jezera.

Video: Martin Veselovský

Zdroj: The Sun, Profimedia

