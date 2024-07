Naprosto magické. Do žuly nad zatopenými lomy vytesali ucho, ústa a oči

Skupina mladých kameníků se před více než dvaceti lety rozhodla, že do skalních stěn lomů v Lipnici nad Sázavou vysochá soubor tří reliéfů. Mecenáše neměli, a tak vzali nářadí a basu piva a dali se do práce. Postupem let vysochali do žulových stěn nad vodní hladinou ucho, ústa a oči. Soubor, který dostal název Národní památník odposlechu, se postupem let stal oblíbeným výletním místem.

V městečku Lipnice nad Sázavou, nad nímž se majestátně tyčí stejnojmenný hrad, panuje uprostřed léta překvapivě ospalá atmosféra. V zahrádkách v podhradí kvetou slunečnice, košaté hortenzie a různobarevné rudbekie, známé též jako třapatky. Ve stínu zeleně se líně povalují kočky a v žáru odpoledního pátečního slunce, které pálí do úzké asfaltové cesty vedoucí až nahoru na hrad, tu těžko hledat živou duši. Bretschneiderovo ucho připomíná, jak se lidé mohou stát oběťmi špehování a jaké to může mít důsledky pro jejich soukromí a svobodu. | Foto: Tereza Šolcová Člověk by přitom uprostřed prázdnin a v místě, kde před více než sto lety dokončoval Jaroslav Hašek Osudy vojáka Švejka, čekal o poznání více turistů. Hradby jednoho z vůbec nejmohutnějších českých hradů nabízejí příjemný úkryt před parným počasím, ne všichni návštěvníci malebné Lipnice ale míří vždy právě tam. Na křižovatce pod severozápadním křídlem hradu se z vesnice vydávají po lesní cestě, která je značená grafickými ukazateli - modrým se symbolem ucha, červeným se symbolem úst a žlutým se symbolem očí. Bretschneidrovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý oči Cesta se v lese velmi rychle svažuje, terén je kamenitý. Asi půl kilometru od vstupu se rozprostírá první lom. Vodní hladina je černá a klidná, takže se v ní ucho vytesané do světlé žuly několik metrů nad ní perfektně zrcadlí. Jedná se o první ze tří skalních reliéfů, které mezi lety 2005 až 2007 vytvořil autorský tým pod vedením sochaře Radomíra Dvořáka. Druhý reliéf představuje oči, které symbolizují sledování a dozor. Zlaté oči poukazují na moderní technologie, které dnes sledují téměř každý náš pohyb. | Foto: Tereza Šolcová Soubor tří soch nazvaný Národní památník odposlechu obsahuje mnohočetné odkazy na historii, literaturu, ale i českou náturu. Odkazuje na pobyt Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou - ucho samotné nese jméno tajného policisty Bretschneidera z románu o Švejkovi - ale i na nepříjemnou zkušenost Čechů s fízlovaním během 20. století. Díky svému umístění v přírodním prostředí lomu poskytuje památník také prostor k tichému rozjímání a odpočinku. Autor fotografie: Wikimedia Commons/Filo Očima autorky Voda v lomech ke koupání úplně nevybízí ani v horkém počasí. Není špinavá, ale svojí temnou barvou vyzařuje jakýsi klidný majestát. Při pomyšlení, že by do ní měl člověk vlézt, se nemůže zbavit dojmu, jako by se měl koupat v nějakém impresionistickém obrazu a celé dílo tím nenávratně poškodit. Ke koupání se ale dá využít nedaleký lom, kterému místní říkají "Trojka" a kde na plavce místo černočerné hladiny čeká azurové ochlazení. Všechny zmíněné lomy se nachází v dochozí vzdálenosti od Lipnice nad Sázavou, okruh je dobře značený a projít celou trasu nezabere více než dvě hodiny.