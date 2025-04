Tady se vyplatí pracovat. Pivovar staví nájemní byty převážně pro své lidi

Rodinný pivovar Bernard v Humpolci buduje šest nájemních bytů, které budou přednostně určené pro jeho pracovníky. Na bytový dům přestavuje dlouho nevyužívaný objekt v Masarykově ulici v sousedství pivovaru.

Rekonstrukce by měla být dokončená letos v létě, oznámil mluvčí pivovaru Radek Tulis. Včetně pořízení budovy to je investice skoro za 40 milionů korun.

Pivovar má 258 zaměstnanců. Zajištění nového bydlení pro ně bude jedním z benefitů od společnosti, uvedl generální ředitel pivovaru Josef Vávra. "Zázemí tu najdou současní i budoucí kolegové, ať už jsou z daleka nebo zdejší," řekl.

Stará budova, již pivovar mění na bytový dům, byla mnoho let prázdná a chátrala. Teď v ní budou tři třípokojové byty s kuchyňským koutem a tři menší byty se dvěma pokoji. O byty je podle mluvčího mezi pracovníky pivovaru předběžně zájem, už se zapisují i do pořadníku. Pokud by byty neobsadili, dostanou šanci i jiní zájemci.