"Mám pro vás takovej vzkaz." Děsivá vražda z Příběhu kmotra se skutečně stala

Film Příběh kmotra popisuje mafiánský život Františka Mrázka. Rodina podnikatele, který byl v roce 2006 zavražděn, dokonce proti natočení filmu protestovala a štábu vyhrožovala. Kriminální drama inspirované skutečnými událostmi ukazuje také propojení politiky a organizovaného zločinu.

Ani vraždy, ani vydírání politiků. Impulsem k natočení filmu o Mrázkovi byl pro režiséra Petra Nikolajeva byznys s židovskými náhrobními kameny. Mrázek je totiž kradl z hřbitovů a pak je prodal mimo jiné na dláždění chodníků v Praze.

Režisér měl o představiteli hlavní role jasno od začátku. "Věděl jsem, že hlavní postavu musí hrát Ondra Vetchý. Říkal jsem si: to je přesně poloha, kterou by on dokázal perfektně naplnit. A Lukáš Vaculík k němu vytvořil protipól," popsal Nikolaev.

Filmaři do snímku zařadili i děsivou scénu, kdy nájemný vrah Zahrádka přiloží pistoli k hlavě novináře Smetany a zabije ho. K této vraždě došlo i ve skutečnosti, akorát nešlo o novináře, ale opraváře televizí. Proč zabili Mrázkovi lidé právě jeho? Podívejte se na video v úvodu článku.

