Češi usínají s mobilem v ruce. Chytrý telefon je nejčastější společník v posteli

V posteli lidé tráví hodně času. Na základě doporučených optimálních osm hodin spánku denně je to pro dospělého člověka až třetina života, což se Češi snaží dodržovat celá uplynulá desetiletí. Co se ale postupně mění, je fenomén usínání. Podle nového průzkumu spánkových návyků už největším parťákem v posteli není partner nebo kniha, je to chytrý telefon.

Kvalita našeho odpočinku během noci významně ovlivňuje zdraví, náladu i výkonnost, a proto je důležité mu věnovat patřičnou péči. Podle průzkumu společnosti JYSK zaměřeného na spánkové návyky se však až 31 procent respondentů potýká s problémy. Související Vědkyně: Knedlo zelo s dvěma deci vám dobrý spánek nepřinese. Stačí k němu ale málo Z průzkumu vyplývá, že sledování mobilu je nejrozšířenější činností, které se v posteli před spaním věnujeme. S chytrým telefonem v ruce usíná až 73 procent lidí ve věku 30 až 39 let. Další oblíbenou aktivitou je sledování filmů nebo seriálů, povídání si s partnerem, čtení knihy, poslouchání hudby a práce na počítači. Spánek na netradičním místě Většina lidí už někdy strávila noc i mimo postel. Spaní na neobvyklém místě je často spojené s výletem a většinou i s příjemným nebo vtipným zážitkem. Za nejzvláštnější místo, kde strávili noc, označilo až 17 procent dotázaných přírodu - ať už pod širým nebem, nebo pod stanem. Související Neuroložka: Práce na směny je riziko, lidé trpí depresí, může to skončit až rakovinou Dalšími oblíbenými místy na spaní jsou různé dopravní prostředky jako auto, vlak nebo loď. Lidé ale usínají i při čekání na dopravu, a tak v kategorii neobvyklých míst na spaní drží čestné místo letiště nebo autobusová zastávka. Po spaní v přírodě nebo v dopravních prostředcích přicházejí na řadu další zajímavá a nutno dodat, že i nekomfortní místa, jako je schodiště, koruna stromu, kufr auta nebo lavička. Velká únava některé z respondentů přemohla i na tak hlučných místech, jako je diskotéka nebo barový pult. 20:23 Děti spí málo hlavně mezi 11. a 15. rokem. Z hlediska přirozeného biorytmu potřebují spát déle ráno, říká Zdeněk Hamřík z Univerzity Palackého. | Video: Daniela Písařovicová