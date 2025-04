Psi se dočkali pilulky proti stárnutí. Bude časem účinná i u lidí?

Pilulka proti stárnutí pro psy je o krok blíž k uvedení na trh. "Neděláme nesmrtelné psy," tvrdí Celine Haliouavá, zakladatelka a generální ředitelka biotechnologické startupové společnosti Loyal. Lék má zpomalovat rychlost stárnutí a rozproudil debatu o tom, zda by se časem dal využít i u lidí. Přelstíme přírodu?

Desítky, možná spíš stovky let, se snažíme vyhrát boj s časem. Proto vzniká čím dál více kosmetických firem, přípravků a operativních zákroků, díky kterým spousta z nás vypadá lépe. Zároveň se pomocí biohackingu či vitaminů snažíme zlepšit naše zdraví, přičemž díky medicíně umíráme v čím dál vyšším věku.

Přelstít přírodu se však nesnažíme jen u lidské rasy. Delší a lepší život přejeme i našim čtyřnohým parťákům.

Prodloužení života a lék používaný při transplantaci

Biotechnologická startupová společnost Loyal ze San Francisca vyvíjející léky pro psy na konci února oznámila, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration - FDA) označil její pilulku proti stárnutí jako účinnou. Lék však ještě FDA musí certifikovat jako bezpečný pro použití, aby mohl být vyráběn ve větším měřítku. Následně by tento zázrak mohli začít předepisovat veterináři. Společnost poznamenala, že schválení plánuje získat do konce roku 2025.

Pilulka s hovězí příchutí, na které by si pejsci vážící alespoň šest kilo a starší 10 let měli pochutnat, by měla posílit jejich metabolické zdraví, které u psů s věkem klesá. Společnost uvedla, že by psům mohla poskytnout minimálně jeden rok zdravého života navíc. "Neděláme nesmrtelné psy," řekla pro The Guardian Celine Haliouavá, zakladatelka a generální ředitelka Loyal.

Dočká se své pilulky proti stárnutí i lidstvo?

Společnost Loyal však není jediná, kdo zkoumá, jak prodloužit život psů. Podle uvedeného britského média se firma The Dog Aging Project zabývá tím, jak by rapamycin (lék používaný při transplantacích lidských orgánů) mohl prodloužit život psa o další tři roky, a to zlepšením srdečních a kognitivních funkcí zvířete.

"Naše studie je o světelné roky před čímkoliv, co bylo provedeno na lidech nebo co lze testovat na lidech," řekl Daniel Promislow, biogerontolog z University of Washington a spoluředitel projektu Dog Aging Project. Nedávný výzkum uskutečněný zmíněnými společnostmi by mohl také pomoci v rámci stárnutí lidstva. "Pokud budeme úspěšní u psů, mohl by to být zlomový bod v informování o tom, jak lidské populaci prodloužit život," dodal Promislow.

Tom Rando, ředitel Centra pro výzkum kmenových buněk na Kalifornské univerzitě, je toho názoru, že pokud se pilulky opravdu budou užívat u psů, ověří se jejich účinky a budou bezpečné, jsme pouze krůček od toho, aby vědci začali provádět testy na lidech. Za pár let bychom tak mohli rozjet boj proti stárnutí s novou a silnou zbraní.