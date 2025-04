Co Ukrajinec, to jiný boršč. Na Letné otevřeli polévkárnu, pelmeně tu ale nečekejte

Ondřej Šolc

V roce 2021, po čtyřech letech života v Česku, si Natálie Bas a Oleksandr Martynev otevřeli na pražských Vinohradech polévkárnu s názvem The Boršč. Podniku, kde v boršči nevidí jen pouhou polévku, ale plnohodnotný pokrm, se dlouhodobě daří. Nyní tak na Letné otevírají novou pobočku. "Čekali jsme i hejt, ale dostalo se nám jen obrovské podpory. Přijel i starosta na kole," pyšní se majitelé.

Natálie a Oleksandr nejenže přinášejí chuť Ukrajiny do české metropole, ale svým nadšením a srdečností budují místo, kde se lidé cítí vítáni. | Foto: Archiv The Boršč

Na rohu ulice nedaleko Strossmayerova náměstí visí nad vstupem do restaurace milý obrázek řepy, hlavní přísady boršče, a prostý nápis The Boršč. Po vstupu následuje točité schodiště vedoucí do o poznání větších prostor, než jsou ty v borščárně na Vinohradech. Ačkoliv sotva odbila devátá ranní hodina a ve vzduchu se zatím neline vůně ikonické polévky, restaurace pomalu ožívá.

Natálie Bas a Oleksandr Martynev však již na značkách vyčkávají začátek dalšího dne - restaurace otevírá v jedenáct. "Lidé sejdou naše schody a se zvědavostí pokukují, pomalu k nám začínají chodit," vysvětluje Oleksandr a dodává, že si stihli povšimnout, že zatím k nim dochází větší procento Čechů. V první pobočce byli cílovou skupinou lidé bydlící a pracující na Vinohradech, nyní doufají, že se k nim na oběd naučí chodit strávníci z letenských kanceláří.

Prostory polévkárny se tak rozrostly, stejně jako plány a přání do budoucna. Mezi ně patří podle majitelů nadále věrně reprezentovat ukrajinskou kuchyni všech regionů jejich velké země nebo třeba pohostit kluky z Honest Guide, či dokonce - jak v lehké nadsázce říkají - prezidenta Petra Pavla.

Přijel i starosta

Letenskou restauraci otevřeli teprve před měsícem, bez komplikací se to však neobešlo. "Náš hlavní kuchař si naneštěstí zlomil nohu a musel doma strávit šest týdnů v klidu. To vedlo ke zpoždění při vytváření našeho nového menu," popisuje Bas nad šálkem kávy. Osvědčené menu z Vinohrad situaci zachránilo, o novinky nicméně nouze nebude: nově ho okoření speciality z přímořského regionu Oděsa.

Na lístku se tak objeví mimo jiné smažený pstruh, sleďová pomazánka či slávky. Vše pod taktovkou kuchaře ze zmíněného regionu. Mimo připravované speciality samozřejmě nesmí chybět boršč - a to jak masový, ať už hovězí, nebo vepřový, tak vegetariánský, kde maso zastupuje hřib smrkový. Nedá se tedy říct, že by bylo maso podmínkou - jak Natálie s Alexandrem upozorňují, variant boršče existuje tolik, kolik existuje ukrajinských rodin!

Opomenout nelze varenyky, obdobu českých knedlíků plněných masem, zelím či tvarohem, dále deruny, ukrajinské bramboráčky doprovázené houbovou omáčku či zakysanou smetanou, a v neposlední řadě nalysnyky, tenké palačinky s tvarohovou náplní zalité višňovou omáčku. Všechny pokrmy zařazené na jídelní lístek jsou ryze ukrajinská autentická jídla. Na pelmeně a jiné pokrmy sovětské kuchyně musí zájemci jinam.

Natálie i Oleksandr přiznávají, že byli překvapení, jaké podpory se jim při otevření dostalo. "Před otevřením restaurace jsem zveřejnila příspěvek ve facebookové skupině Letenská parta. Očekávala jsem vlažný zájem a možná i nějaký ten hejt, dostalo se nám ale neuvěřitelné podpory a mnoha pozitivních a povzbudivých reakcí," usmívá se Natálie. V den otevření se dostavil nespočet letenských domorodců.

Ochutnat přijel i starosta Prahy 7. "Bylo to velice milé překvapení, ještě navíc podtržené o úsměvný detail, že k nám přijel na kole," dodává se smíchem na rtech Oleksandr a jen těžko skrývá nadšení z neočekávané podpory. Otevření nové pobočky The Boršč tak není pouze novým gastronomickým počinem, ale i důkazem, že poctivé jídlo, upřímný přístup a kulturní otevřenost má v Praze místo - napříč čtvrtěmi i národnostmi.

Ať už se u jejich stolu jednou objeví opravdový prezident, nebo jen běžný kolemjdoucí s chutí na talíř horkého boršče, jedno je jisté - setká se se srdečným a vřelým přístupem. "A právě to je ingredience, která dává borščárně tu správnou chuť," uzavírají majitelé.