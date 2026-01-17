Letošní trendy v bydlení překvapují. Out je oblíbený nábytek a vévodí možná nečekané tóny

Rok 2026 přináší do světa interiérů nové trendy, ale také jasně ukazuje, co bychom už měli opustit. Co se podle interiérových designérů i zkušených architektů letos dostává do popředí a jaké - někdy velmi oblíbené - prvky by měly zmizet z našich domovů?
Ručně vyráběný nábytek
„Čím dál víc klientů je otevřených řemeslně zhotoveným kusům, což je příjemné,“ říká losangeleská designérka Mandy Chengová. Ručně vyřezávané detaily, nepravidelné glazury nebo přírodní variace dřeva dodávají interiéru osobitost a dlouhodobou hodnotu. „Klienti chtějí prémiové kusy s příběhy a drobnými nedokonalostmi,“ doplňuje svou kolegyni Joyce Hustonová, hlavní designérka a spoluzakladatelka Decorilla.
Tmavé dřevo a „živé“ povrchy
Světlý dub možná stále funguje, ale interiérový designéři se posouvají k tmavším tónům. Mezi oblíbence patří třeba tmavý ořech, ebonizovaný jasan či živé a nedokonalé dřevo, klidně ze zbytků. Lindye Gallowayová z Le Maé Home doporučuje takzvané „živé“ povrchy, kde jsou viditelné suky, změny letokruhů nebo mírné barevné rozdíly. Takové detaily totiž dodávají prostoru autenticitu a hloubku.
Sofistikované křivky a organický nábytek
Tento velký trend si už probojoval cestu do našich domovů v roce 2025. „Klienti inklinují k sochařským, organickým siluetám,“ říká Catherine Shumanová, zakladatelka The Intentional Design Studio. Proč tomu tak je? Zakřivené pohovky, kulatá křesla nebo stoly s jemně zaoblenými hranami totiž snižují vizuální napětí a vytvářejí klidnější, harmonické prostředí. A pokroky v tesařských technikách umožňují plynulé křivky bez viditelných spojů, takže nábytek vypadá, jako by byl vytesaný z jediného kusu dřeva.
Co bychom už letos měli opustit
Architektka Katarzyna Wietechová upozorňuje, že některým prvkům, které byly dlouho populární, bychom letos už měly zamávat. Patří mezi ně třeba:
Lamelové panely: Místo nich doporučuje velké dřevěné panely na stěnu nebo strop.
Bílý mramor: Ten bychom měli nahradit barevnými variantami, například zeleným či vínovým mramorem. Tyto odstíny dodají prostoru život.
Lesklé kovové prvky: Na kliky a rukojeti bychom měli zvolit matný kov, ideálně mosaz. A to klidně třeba s jemným ornamentem.
Plyšový (bouclé) nábytek: Tento oblíbený styl by měl letos vystřídat strukturovaný nábytek s barevnou textilií v kombinaci s různými texturami a vzory.
Mileniálská šeď: Místo studených šedých tónů jsou nyní „in“ teplé barvy, které prostor zútulní.
Trocha kreativity
„Hledala jsem řešení, která by nadčasově nahradila látku, trend či materiál – po mnoho let, nejen na jednu sezonu. Stačí trochu kreativity, dobrý nápad, rovnováha a špetka estetiky,“ tvrdí Katarzyna.
Tipy pro nadčasový interiér
Spojením těchto tipů tak konečně můžeme vytvořit domov, který je moderní, ale zároveň odolný vůči rychle se měnícím módním vlivům.
Designéři obecně radí, abychom sáhli po organických tvarech a sochařském nábytku, investovali do ručně zpracovaných kusů, experimentovali s tmavým dřevem a „živými“ povrchy, lesklé kovové detaily nahradili matnými a zvolili výraznější barevné mramory. V neposlední řadě radí, abychom přidali teplé tóny, struktury a kombinace textilií místo plyše a neutrální šedi.
Rok 2026 tak přinese do našich domovů eleganci, hloubku a přirozenou harmonii, která je nadčasová.
Návrat ke skutečné hodnotě
Okázalé trendy a efektní nábytek z nepříliš kvalitních materiálů také podle odborníků ustupují do pozadí. Interiérový design se v roce 2026 stále více obrací k tomu, co má skutečnou hodnotu – k prostoru, který dobře slouží a ve kterém se lidé cítí přirozeně. Do popředí se tak naopak dostává promyšlená jednoduchost, funkčnost a materiály, které časem neztrácejí na kráse. Zásadní roli přitom hraje i to, jak prostředí ovlivňuje naši každodenní pohodu.
„Vidíme jasný posun v tom, co klienti chtějí. Nehledají už efektní ‚wow efekt‘, ale interiér, který jim bude dlouhodobě sloužit a zároveň si zachová i po letech svou krásu,“ potvrzuje Danica Fleischerová z designového a architektonického studia FLEDES.
Cloud Dancer: barva klidu a rovnováhy
Jeden ze směrů letošního designu podtrhuje i barva roku 2026 od společnosti Pantone – odstín nazvaný Cloud Dancer. Jde o jemnou, téměř éterickou bílou s lehkým nádechem tepla, která symbolizuje klid, jasnost a potřebu odpočinku v době vizuálního přehlcení. „Tento odstín by měl přinášet úlevu v přesyceném světě a vytvářet neutrální základ pro osobnější barevné kombinace,“ vysvětluje Jiří Fleischer a dodává: „Vnímáme ji jako potvrzení přístupu, který zastáváme dlouhodobě – čistý základ, na kterém vyniknou kvalitní materiály a promyšlené detaily.“
Nábytek splývající s prostorem - a ticho jako luxus
Výrazným trendem roku 2026 je také odklon od rychle obměnitelného nábytku směrem k vestavěným a na míru navrženým řešením. Ty umožňují maximálně využít prostor a zároveň působí klidněji a vzdušněji.
