Rakouský Zillertal je Mekkou zimních sportů. V létě nebudete vědět, co tu dělat dřív

Die Temperaturen steigen und mit ihnen auch unsere Vorfreude. Warum? Das lange Warten hat ein Ende: ✅ Freibad Zillertal öffnet ab 29. Mai, von 9 bis 19 Uhr ✅ Erlebnistherme öffnet ab 5. Juni, von 10 bis 22 Uhr (derzeit nur Badebetrieb, die Sauna bleibt vorerst geschlossen) Aufgrund von COVID-19 bitten wir um Verständnis, dass es vorübergehend zu begrenzten Einlässen kommen kann. All unsere Hygienemaßnahmen gibt’s hier zum Nachlesen 👉 https://bit.ly/2TJT0Kz #seasonopening #sommer #paradies #relaxen #swimming #freibad #sonnencreme #erlebnisthermezillertal #erlebnistherme #therme #zillertal #bestofzillertal