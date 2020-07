Krumlov je zase český. Už sem nemusíme lákat Asiaty, Češi zbohatli, tvrdí město

Ještě před rokem se mu Češi spíše vyhýbali, letos v létě je v centru historického města slyšet především čeština. Asijské turisty přijíždějící pouze na den vystřídaly rodiny s dětmi, vodáci a cyklisté. Původně přeplněné turistické destinaci, kde se nedalo hnout, se tak opět vrátil provinční nádech.

Před rokem se na Lazebnickém mostě, který propojuje Latrán se Starým Městem, nedalo ani hnout a člověk se musel obrnit trpělivostí a ostrými lokty, aby si prorazil cestu na druhou stranu. Letos v létě si most z 19. století s dřevěným krytem přece jenom může trochu oddechnout. Turistické davy, které v posledních letech proudily do Českého Krumlova, totiž vinou koronaviru prořídly a k radosti místních se také proměnilo jejich složení. Na most se dokonce dostal flašinetář, který vyhrává ze svého kolovrátku.

Populární město na jihu Čech, které se pyšní zápisem do UNESCO, otáčivým hledištěm a řadou gotických i renesančních staveb, před pandemií koronaviru ročně navštívily dva miliony lidí, vyhledávané bylo zejména Asijci. Návaly turistů, kteří často přijížděli zájezdovými autobusy na pár hodin, postupně vyhnaly starousedlíky z centra a udělaly z Českého Krumlova přeplněné město plné drahých obchodů a restaurací.

Místostarosta Martin Hák již na jaře deklaroval, že město čeká po pandemii restart. O změnách se mluvilo již dva roky předtím i v rámci projektu Kateřiny Šedé UNES-CO. Radnice tak udělala několik změn, aby 13 tisíc obyvatel Krumlova z turismu těžilo a zároveň nemělo pocit, že jim návštěvníci město ukradli.

Problémy s autobusy ustaly, návštěvníci jezdí autem

Loni v červnu Krumlov zpoplatnil vjezd zájezdových autobusů, které si navíc parkovací místo musely dopředu rezervovat. Jenom za loňský rok vydělalo město na poplatcích téměř 21 milionů korun, letos do března byly tržby z takzvaných bus stopů něco přes tři miliony korun.

Vloni přijelo do Krumlova okolo 16 tisíc zájezdových autobusů, kolik to bude letos, zůstává ve hvězdách. Většina návštěvníků Krumlova se nyní do města dostává autem nebo veřejnou dopravou. "Autobusy jsou téměř na nule, jsou spíš v jednotkách. Nejsou to desítky ani stovky denně, jako to bylo. Turisté teď jezdí v 90 procentech autem," říká Martin Hák. A dodává, že všechna parkoviště ve městě jsou každý den téměř zcela obsazena.

O autobusové spoje RegioJetu do Českého Krumlova, které dříve využívala především asijská klientela, je přesto podle mluvčího společnosti Aleše Ondrůje zájem. "Spoje jezdí dobře obsazeny, řada spojů je vyprodána. Nicméně složení klientely se samozřejmě upravilo tak, že převažuje česká klientela v kombinaci s cestujícími ze sousedních států. Většina je ale cestujících z České republiky," uvedl.

Zvýšil se ale i počet vodáckých výprav, v centru města jich během jediného dne lze na kroutící se Vltavě napočítat desítky. "Ahooooj," volají vodáci z lodě na přihlížející z mostu a někteří z nich jim stejně odpovídají. "Sice se vyhýbáš lidem, ale není to tak hrozný," sděluje postarší žena své dospělé dceři dojmy z průchodu Latránem.

"Jsme teprve v nejvyšší turistické sezoně, ale mám dojem, že město je příjemně zaplněné zejména českou, moravskou a slezskou klientelou," tvrdí Hák. "Atmosféra je příjemná, ať už na kolech, v ulicích nebo na vodě. Lidi spolu víc mluví, lepší komunikace je patrná i v restauracích, protože současná klientela turistů se chová jinak."

Také podle ředitelky Egon Schiele Art Centrum Hany Jirmusové Lazarowitz je atmosféra města i kulturního centra klidnější a přívětivějších než dříve. "Současný návštěvník rozhodně ví, kde je (což do loňska nebylo samozřejmostí) a jakoby zpomalil. Spěchající skupiny, tak typické pro předchozí roky, zatím nejsou vidět a projevuje více zájmu o historii a architekturu. Na ulicích je obecně méně lidí zabývajících se svým mobilním telefonem, lidé na zahrádkách se více baví, procházející zvedají zraky nahoru, prohlížejí si fasády a štíty domů," popsala.

Na rozdíl od předchozích let se u nich také zvedlo množství českých návštěvníků. Zatímco ještě v červnu k nim zavítalo pouhých osm návštěvníků denně, nyní jich chodí okolo 150. Nabízí navíc zvýhodněné rodinné vstupné 200 korun na pět výstav.

"V našich sálech se návštěvníci mnohem více než v minulých letech vyptávají na historii domu, na jednotlivé umělce, debatují mezi sebou o vystavených dílech, často zajdou i do kanceláře, aby si něco ověřili nebo doplnili. Snad to nějakou dobu vydrží," doufá Hana Jirmusová Lazarowitz.

Zájem o ubytování je velký

Zatímco dříve byla v ulicích Krumlova slyšet především angličtina, španělština nebo čínština, letos převažuje čeština, kterou sem tam protkne němčina. Hák již v dubnu deklaroval, že se město bude chtít zaměřit také na turisty ze sousedního Rakouska a Německa, což se částečně podařilo.

"Rakouská němčina tady je slyšet docela dost. Z druhé strany hranice máme informace, že jsou lokální ohniska nákazy i v Linci, z čehož radost nemáme, ale možná právě proto k nám Rakušané zavítají. Nejsou tady v hojném počtu, ale jsou tady a jsou pro nás velmi důležitou klientelou," popisuje místostarosta.

Jednodenní návštěvníci, kteří do města jezdili v uplynulých letech, byli kritizováni za to, že v Krumlově nic neutratí a zůstává po nich odpad. Spousta turistů totiž městem jen projížděla a poté pokračovala dále do Salcburku, Drážďan či Prahy. I to se letos v létě mění a lidé se podle Háka ubytovávají v průměru na tři dny.

"Zájem o ubytování je poměrně velký," říká a přiznává, že je to i díky turistickým voucherům, se kterými přišel Jihočeský kraj. "V Krumlově se toho hodně děje, máme spoustu programu a na Lipno je to 15 minut." Největší změnou oproti loňsku je na první pohled větší množství cyklistů v centru města. Jižní Čechy jsou totiž velmi oblíbenou cyklistickou destinací.

Trdelníky se drží

Kromě odpadu, hluku a příliš mnoha lidí bylo velmi často obyvateli i vnějšími pozorovateli upozorňováno na to, že v centru Českého Krumlova chybí běžné obchody a místo nich je na každém rohu obchod se suvenýry, předraženými šperky a kabelkami či trdelníky za více než sto korun.

A přestože je při průchodu městem patrné, že některé drahé obchody nyní zejí prázdnotou, protože přišly o většinovou klientelu, spousta z nich stále funguje a nabízí značné slevy.

"V nějakém poměru se kabelky a šperky budou prodávat pořád a cílový zákazník může být i Čech nebo Rakušan. Ale myslím si, že teď zmizí levný balast. Někteří prodejci změnili sortiment a nabízí třeba outletové věci," přibližuje Hák. "Jestli někdo z obchodníků a podnikatelů zavře podnikání, myslím, že to spíš bude řešit v říjnu nebo v listopadu," dodává. V tom se shoduje také s ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromírem Poláškem.

Trdelníky se však drží i nadále. "Nemyslel jsem si, že Češi jsou milovníci trdelníků, ale je to tak," dodává místostarosta.

Oběd v centru už nestojí majlant

"Ne Adélko, párek v rohlíku ne. Víš, jak to skončilo včera?!" odmítá matka na zámku návrh své malé dcery. O kousek dál se jiná rodina domlouvá, kam zajdou na oběd. Ten je na rozdíl od předchozích let nepřijde na majlant, i když zůstanou v samotném centru Starého Města. Ceny v některých restauracích totiž značně poklesly.

V jiných, jako třeba ve známé krčmě U Dwau Maryí, sice ceny zůstávají stejné jako před rokem, ale personál působí značně odpočatěji než dříve. A zatímco ještě vloni se ve vytížených časech občas špatně hledalo místo, letos kolem oběda restaurace zeje prázdnotou, jenom z několika koutů se ozývají hlasy strávníků a cinkání příborů.

Město umožňuje provozovatelům restaurací a kaváren, aby si zřídili zadarmo terasu před provozovnou. "Chceme, aby se Krumlov podobal letovisku, kde je v ulicích živo. Omezujeme i vjezd aut, letos chceme zavést sloupky do pěších zón, abychom pracovali na konceptu velké pěší zóny, která bude plná restaurací, kaváren a pouličního života," tvrdí Hák a dodává, že by chtěli vybudovat "měkčí verzi Stodolní".

Do historického centra města zapsaného do UNESCO se nyní třeba i na večerní pivo dostane více Krumlovanů než dříve. Město se o to snaží i organizací kulturního programu, včetně letního kina nebo koncertů.

Proměna Krumlova přišla v nejvyšší čas

Proměna Krumlova podle místostarosty přišla v nejvyšší čas. "Vidíme to, že některé byty, které byly dříve Airbnb, bývají nabízeny k dlouhodobému bydlení, povedlo se zbudovat tři nová místa na vstup do Vltavy, což je přesně pro Krumlováky. Můžou si v parku házet létajícím talířem, lehnout si do lehátka, dát si zmrzlinu nebo pivo a přes schůdky si vlézt do vody a vykoupat se. Všechny tyhle věci se zrodily, protože se změnila klientela a poptávka je jiná," vysvětluje.

Vedení města také zřídilo destinační management, který pracuje na programu ve městě a stará se o propagaci celé destinace.

Přestože v Krumlově nejsou prázdné ulice, město odhaduje letošní ztrátu z příjmů z turistického ruchu v souvislosti s koronavirem na 50 milionů korun. O výši příjmů z parkování autobusů se podle Háka rozhodne až na podzim, kdy těch zájezdových jezdilo do Krumlova nejvíce. A město chce lákat turisty po celý roky, přičemž sází především na kulturní a gastronomický program.

A co se stane s Krumlovem, pokud se v nejbližší době znovu otevřou asijské turistické trhy? Hák věří, že si ubytovatelé a provozovatelé restaurací uvědomí, že Evropané jsou výborní zákazníci, i proto, že se pravidelně vrací.

"Češi za ta léta zbohatli a stanou se tak společně s dalšími Evropany klíčovými zákazníky. Nebudeme bojovat o to, abychom za každou cenu přilákali asijskou klientelu. Měli bychom si říct, že našim kritériem není kvantita, ale kvalita. Všichni asijští klienti jsou vítáni, ale budou muset respektovat, že občas bude vyprodáno, nebo se na ně nedostane. Nebude to výkup Krumlova," říká.

