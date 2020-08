V Salcburku si pořád připadám jako na nekonečné dovolené, říká rodačka z Česka

Průvodce Lonely Planet vybral Salcburk jako jednu z top destinací letošního roku. Návštěvníky z celého světa zve především na stoleté výročí jednoho z nejpopulárnějších hudebních festivalů v Evropě, který začal zkraje srpna. Jak se žije v jednom z nejznámějších rakouských měst a co zde nezmeškat? Na to odpovídala Andrea Minnichová, rodačka z Brna, která již 30 let žije v Salcburku.

Jak jste se jako rodačka z Brna ocitla v Salcburku?

Moje maminka emigrovala do Rakouska, když mi bylo deset let. V Rakousku tak už žiji 40 let, vyrůstala jsem v Linci a do Salcburku jsem se dostala před skoro 30 lety jako studentka. Ale v Česku mám ještě část rodiny, takže se pravidelně vracím, v létě mě čeká například svatba mojí nevlastní sestry, která žije v Praze.

V městě žijete od roku 1989, a mohla jste tedy sledovat jeho proměnu v průběhu uplynulých let. Jak se za ta léta změnilo?

Změnilo se především to, že turistickou sezonu máme nyní po celý rok a je pravdou, že se poslední roky zvýšila návštěvnost města. Ale už začátkem 90. let, když jsem v Salcburku studovala, zde bylo v létě vždycky plno turistů. Ulička Getreidegasse (nákupní ulice v centru města, pozn. red.) byla plná návštěvníků. Měla jsem tehdy malého jezevčíka z Česka a musela jsem jej nosit v náručí, aby na něj někdo nešlápl. Místní i já jsme si na turisty zvykli. Díky nim je Salcburk tím, čím je.

Je to malé město, má jen 150 tisíc obyvatel, přesto je velmi pestré, rozmanité a nabízí všechno jako nějaké velkoměsto, za což vděčí právě cestovnímu ruchu. Díky tomu máme kulturní vyžití, koncerty klasické hudby, jazzový podzim i festival elektronické hudby a další. Máme tradiční i vyhlášené oceňované restaurace, tradiční malé manufaktury i obchody vyhlášených značek. A to by město bez turistů nemělo. V záři i říjnu míváme vybookované hotely, což dřív nebývalo, do Salcburku tehdy jezdili turisté z Ameriky nebo z Asie. A mimo sezonu v lednu či únoru to taky vyplňují turisté ze vzdálenějších míst.

Jak se na návštěvnosti Salcburku podepsala pandemie koronaviru? Jezdí méně lidí než předchozí léta?

V srpnu jezdí do Salcburku především milovníci klasické hudby na Salcburský hudební festival. Turisté jezdí, ale je poznat, že je jich méně než dříve. Máme návštěvníky především z Rakouska, Německa, ale i z Česka. Chybí turisté z Asie, Ameriky, Austrálie nebo Itálie či Francie, úbytek je letos cítit. Provozovatelé teď doufají, že je zachrání festival, protože na něj jezdí movitá klientela a hodně obchodů ve Starém Městě udělá půlku ročního obratu právě během festivalu a taky během Mozartova týdne v lednu. Pandemie se jich všech hodně dotkla a utrpěli velké ztráty.

Tradiční hudební festival začal o víkendu a pořadatelé se nechali slyšet, že se kvůli koronaviru trochu promění. Očekává Salcburk stejný počet návštěvníků jako předchozí léta?

Festival je kratší a koná se méně představení, hraje se jen na osmi místech místo patnácti. Pořadatelé musí splnit přísná pravidla a prodávalo se méně lístků, protože i návštěvníků musí být méně. Mezi posluchači musí být vždy jedno volné místo, platí rozestupy jeden metr a povinnost nosit roušky mimo zvolená místa k sezení. Vstupenky jsou navíc nepřenosné a personalizované. Na místě se neprodává žádné jídlo.

Když se řekne Salcburk, většina lidí si vybaví právě Mozarta a festival. Co dalšího ale podle vás k městu neodmyslitelně patří?

K městu patří i muzikál Za zvuků hudby, nevím, jestli je v Česku známý. Získal spoustu Oscarů a natáčel se právě i v Salcburku. Spousta návštěvníků z Anglie, Ameriky nebo Asie k nám kvůli němu jezdí, můžete jít i po stopách muzikálu. Kousek od Salcburku taky vznikla píseň Tichá noc, napsal ji Joseph Mohr, který se narodil v Salcburku, a poprvé ji zpívali v kostele svatého Mikuláše kousek od Salcburku. Celé Staré Město Salcburku je navíc v UNESCO.

Andrea Minnichová (49 let) Pochází z Brna, vyrůstala v Linci, momentálně žije od roku 1989 v Salcburku.

Vystudovala angličtinu a ruštinu na Salcburské univerzitě.

Pracuje jako marketingová manažerka Salcburského turistického svazu se zaměřením na střední, východní a severní Evropu, dříve pracovala pro Salcburský kraj.

Ve volném čase ráda sportuje, tráví je u koní nebo s přáteli. Během krátkého léta ráda lenoší doma s dobrou knížkou na terase na lehátku.

Pro které tři důvody by podle vás měli lidé město navštívit?

Já bych jej navštívila kvůli tomu, že je pestré, rozmanité a každý si v něm něco najde. Je tady kultura, památky na každém kroku a zároveň je to velmi zelené a sportovní město. Čeští turisté milují cyklistiku, u nás se dá projet po 120 kilometrech cyklostezek, navíc jsme napojeni na stezku Solnou komorou nebo tu Taurskou. Za 15 minut se dostanete do Solné komory, kde si můžete zaplavat v jezeře nebo jít na túru. Máme i spoustu různých aktivit pro děti.

A jaká jsou vaše oblíbená místa a aktivity?

Mám velmi ráda pevnost Hohensalzburg, kam jsem chodila i s kočárkem, když byla moje dcera ještě malinká. Kromě prohlídky hradu se dá jít procházkou po Mönchsbergu. Jdete lesem a přitom máte krásný výhled na město. Cestou se můžete zastavit v restauraci, anebo pokračovat až k Muzeu moderního umění. Kousek odtud je restaurace, kde bych doporučila dát si kávu a salcburské noky, což je typické salcburské jídlo. Říkám tomu procházka ze středověku do moderny. Pak můžete sjet výtahem ve skále zpět dolů do města. A kdo chce, může sejít kopec na druhou stranu, kde je vynikající pivovar Augustiner Bräu, kde dodnes vaří pivo mniši stejným způsobem jako ve středověku. To všechno stihnete během jediného pohodového dne. V Salcburku je spousta pivovarů, od velkých po malé, a máme i pivní stezku, což je zajímavé hlavně pro české turisty.

Pak bych doporučila stezku podél řeky Salzach, která je ideální i na kolo. Trasa vede přírodou i okolo památek a můžete si ji prodloužit až do Oberndorfu, tam si dát zmrzlinu a zase jet zpátky. Nebo nasednout na výletní vláček. Máme taky třeba trasy, které jsou zaměřené na fotografická místa, kde si lze pořídit nejhezčí fotky na Instagram. A dále stezku věnovanou kostelům a architektuře nebo modernímu umění.

Co máte na životě v Salcburku nejraději?

Připadám si tady jako na nekonečné dovolené. Pracuji v zahradách zámku Mirabell, ale bydlím 16 kilometrů od Salcburku směrem na Solnou komoru, takže za 20 minut jsem v přírodě. Moje trasa domů vede velmi pěknou cestou obklopenou horami, cestou v autě relaxuju a jsem ráda, že nemusím dojíždět dvě hodiny v zácpě. Navíc když se třeba během týdne rozhodnu, že bych si chtěla jet zalyžovat, stačí zajet kousek a být dvě hodiny na svahu. Nebo v létě doma sednu na horské kolo a udělám si malý okruh. Všechno máme hned v okolí. Říkáme si, že ani nemusíme jezdit nikam na dovolenou, nemáme jen to moře, což je důvod, proč místní jezdí na dovolenou. Salcburk a okolí je pěkné místo pro život.

Je něco, v čem by se město mělo podle vás zlepšit?

Město stále pracuje na zlepšení pozemních komunikací, veřejného prostoru a propojení veřejné dopravy. Přemýšlí se taky o vybudování podzemního metra pod Salcburkem. A jinak, abych byla upřímná, trochu mě mrzí, že naše léto je docela krátké. Koncem srpna už se začíná ochlazovat a léto končí. A dřív u nás zapadá sluníčko, protože jsou kolem dokola vysoké hory. Ale co se dá dělat, člověk nemůže mít všechno.

Pokud lidi přijedou do regionu na týden, ale nechtějí vidět jen město, co byste jim doporučila vyzkoušet?

Doporučila bych jezera v Solné komoře - Fuschlsee,Wolfgangsee, Mondsee. Je v nich křišťálově čistá voda a v okolí jsou krásné hory. Kdo má rád teplejší vodu, doporučila bych zkusit jezera Mattsee, Wallersee, Obertrumer See. Sice nejsou tak průzračná, protože jsou docela rašeliniště, ale jsou mnohem teplejší, což je vhodné třeba pro rodiny s malými dětmi. Doporučila bych taky vyrazit na jih do hor a nechat se třeba i vyvézt lanovkou na některý vrcholek. Kousek od Salcburku je třeba Untersberg, kam se dá dostat lanovkou zdarma se salcburskou kartou. S touto kartou jsou zdarma i památky a městská doprava. A za návštěvu určitě stojí i Krimmelské vodopády.