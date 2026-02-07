Olympijské ohně – letos dva – už planou a pětadvacáté zimní hry v Milánu a Cortině oficiálně odstartovaly. Je tedy nejvyšší čas si otestovat, jak jste připraveni na všechny sportovní momenty, rekordy i legendární události zimních olympiád.
Příběh Sáblíkové je inspirací. Smutné, že Češi nemají halu, hlásí německá šampionka
Pošesté, ale už opravdu naposledy. Česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková se letos loučí nejen se závody pod pěti kruhy, ale i s celou kariérou. V sobotu ji čeká první závod olympijských her v Miláně na 3000 metrů. Její konec komentují i velká jména tohoto sportu.
Riskovala kvůli fotce. Lyžařku napadla vzácná šelma, krvavý útok zachytila kamera
Lyžařka v severozápadní Číně utrpěla vážná zranění poté, co se rozhodla přiblížit ke sněžnému leopardovi a zvíře zblízka vyfotografovat. Vzácné setkání, které mělo zůstat jen u pozorování z dálky, se tak náhle proměnilo v dramatický boj o život. Útok, zachycený na video, na sociálních sítích znovu otevřel otázku, kde končí lidská zvědavost a začíná mnohdy netušené nebezpečí divoké přírody.
KVÍZ: Titanic, Pelíšky, Kmotr i Kolja. Odhalíte chybu v tvrzeních o slavném filmu?
V tomhle kvízu máte šanci dozvědět se o legendárních českých i světových filmech něco nového. V každé otázce na vás čeká jeden slavný snímek, o kterém vám prozradíme tři informace. Dvě z nich jsou skutečná fakta, ale jedna je vždy vymyšlená. Dokážete odhalit lež? Čelisti, Obecná škola i Vetřelec už čekají. Tak hodně štěstí!
Můj šéf robot. Firmy usilují o nesmrtelnost svých nejlepších manažerů, pomoct má AI
Umělá inteligence i obrazové a zvukové projekce pomáhají ke vzniku digitálních klonů. Ty ale občas blouzní, nebo dokonce lžou.