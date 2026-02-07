Přeskočit na obsah
Benative
7. 2. Veronika
Magazín

KVÍZ: Zimní olympiáda odstartovala. Otestujte se, zda jste expert, nebo jen sváteční divák

Linda Veselá

Olympijské ohně – letos dva – už planou a pětadvacáté zimní hry v Milánu a Cortině oficiálně odstartovaly. Je tedy nejvyšší čas si otestovat, jak jste připraveni na všechny sportovní momenty, rekordy i legendární události zimních olympiád.

Usa,,Montana.,Leaping,Captive,Snow,Leopard,In,Winter.

Riskovala kvůli fotce. Lyžařku napadla vzácná šelma, krvavý útok zachytila kamera

Lyžařka v severozápadní Číně utrpěla vážná zranění poté, co se rozhodla přiblížit ke sněžnému leopardovi a zvíře zblízka vyfotografovat. Vzácné setkání, které mělo zůstat jen u pozorování z dálky, se tak náhle proměnilo v dramatický boj o život. Útok, zachycený na video, na sociálních sítích znovu otevřel otázku, kde končí lidská zvědavost a začíná mnohdy netušené nebezpečí divoké přírody.

Kate Winsletová a Leonardo DiCaprio ve filmu Titanic.

KVÍZ: Titanic, Pelíšky, Kmotr i Kolja. Odhalíte chybu v tvrzeních o slavném filmu?

V tomhle kvízu máte šanci dozvědět se o legendárních českých i světových filmech něco nového. V každé otázce na vás čeká jeden slavný snímek, o kterém vám prozradíme tři informace. Dvě z nich jsou skutečná fakta, ale jedna je vždy vymyšlená. Dokážete odhalit lež? Čelisti, Obecná škola i Vetřelec už čekají. Tak hodně štěstí!

