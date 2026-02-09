Přeskočit na obsah
9. 2. Apolena
KVÍZ: Rozuměli byste jazyku prababiček? Otestujte si slovní zásobu!

Alžběta Staňková

Starší ročníky se často rozčilují, že některým výrazům dnešní mládeže vůbec nerozumí. Možná, že je to tak spravedlivé - najde se totiž mnoho slov, jejichž význam naopak zcela uniká těm mladším z nás. Jak jste na tom vy? Následující kvíz vám pomůže odhalit, jestli máte skutečně dobrou slovní zásobu, nebo byste si v knihách po prarodičích moc nepočetli.

Spotlight - Barbara Kočková
„Nedaří se vám, protože jste prokletý.“ Kartářka Kočková o podvodných ezo praktikách

Podle Centra pro výzkum veřejného mínění až 45 procent Čechů připouští, že věštění může fungovat, nebo věří v existenci telepatie a jiných mimosmyslových schopností. Více než v Polsku nebo na Slovensku také Češi využívají služeb astrologů a kartářek. Lze jejich předpovědím věřit? Jak nenaletět podvodníkům? A k čemu může dobrý výklad karet posloužit? To vysvětluje kartářka Barbara Kočková.

Alena Řípová, vdova po továrníkovi Františku Řípovi
Strach v miliardové kauze. Vdova z Karsitu mluví o sabotáži, dceři mělo jít o život

Zapeklitý rodinný spor o miliardové dědictví v holdingu Karsit se ještě více zamotává. Do bitvy o pozůstalost po továrníkovi Františku Řípovi měly vstoupit nejen nátlakové SMS zprávy, ale také „sabotáž“. Alespoň to tvrdí vdova Alena Řípová ve vyjádření pro redakci Aktuálně.cz. Právě její dcera Kamila Kaiserová se měla stát terčem podezřelých událostí, proto se nyní skrývá a bojí se o svůj život.

