Myslíte si, že slovenštině rozumíte bez zaváhání? Možná vás překvapí, jak snadno se i zdánlivě známá slova mohou proměnit v jazykové chytáky. Otestujte se v našem kvízu a zjistěte, jestli byste si na Slovensku poradili bez překladu. Nebo vás některé výrazy vyvedou z míry?
ŽIVĚ"Neodejdeme, dokud nevyřešíme peníze pro Ukrajinu." V Bruselu začal klíčový summit EU
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek před začátkem summitu EU prohlásila, že neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Podobně se vyjádřil i šéf Evropské rady António Costa. "Zcela podporuji Belgii," dodala von der Leyenová. Belgický premiér Bart De Wever předtím řekl, že požaduje, aby celá EU nesla riziko při využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině.
Žili šťastně až navěky? Ve hrách pohádky končí cynicky i dospěle. A proto je milujeme
Vánoce už tradičně patří pohádkám. A hry? Ty z nich těží už desítky let – často skrytě, jindy zcela otevřeně. A právě nový díl Krotitelů bossů se zaměřuje na příběhy, které dávají hrám strukturu, smysl i emoce. Protože bez nich by se virtuální světy mohly stát jen prázdnými kulisami.
Trump věří, že Putin chce celou Ukrajinu. Jeho oblíbenkyně šokovala svou upřímností
Donald Trump má podle své nejbližší spolupracovnice „osobnost alkoholika“, viceprezident J. D. Vance je „konspirační teoretik“ a Elon Musk „podivín užívající ketamin“. Šéfka kanceláře Bílého domu Susie Wilesová v mimořádně otevřených rozhovorech pro magazín Vanity Fair nečekaně poodhalila zákulisí Trumpovy administrativy. Sama však později článek označila za zavádějící a vytržený z kontextu.
Ukrajině dochází peníze. Pomoct jí ovšem může klíčový spojenec
Evropa se nyní hádá o obří peníze. Unie totiž Rusku blokuje kolem 210 miliard eur aktiv, která by měla jít na financování Ukrajiny. Jejich hlavní část je v Belgii, která se obává možných právních a reputačních rizik. O osudu peněz má Rada Evropy rozhodovat koncem týdne. V nejnovějším dílu pořadu Spotlight News o tématu mluvíme s europoslancem Ondřejem Kolářem (TOP09).