KVÍZ: Jak dobře znáte klíčová data světových i českých dějin? Otestujte se

Pamatujete si ještě, kdy zaniklo Rakousko-Uhersko, kdy Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk nebo ve kterém roce došlo k bitvě u Hastings? Otestujte si v našem kvízu, kolik si toho pamatujete z hodin dějepisu.
ŽIVĚTrump hrozí Íránu dalšími ničivými útoky, pokud se pokusí o odvetu. Chameneí je mrtev, potvrdil Teherán
Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, Spojené státy na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Teherán podle agentury AFP vyhrožoval dosud největšími údery v reakci na sobotní americko-izraelské útoky, které si vyžádaly život několika set lidí, včetně nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, hrozí výrazné zdražení ropy
Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po sobotních americko-izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna , jíž při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy "prakticky uzavřena". Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
Salačovi premiéra za tým OnlyFans nevyšla. Spadl a po restartu mu body unikly
Filip Salač obsadil v dvakrát přerušeném závodě Moto2 na Velké ceně Thajska 19. místo. Český jezdec měl v Buriramu nezaviněný pád při těžké havárii Kolumbijce Davida Alonsa, po níž následoval první restart. V závodě mohl pokračovat, ale startoval z boxů. Vítězství vybojoval Španěl Manuel González.
ŽIVĚFico přijal pozvání Zelenského na jednání, schůzku chce v EU, a ne na Ukrajině
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.