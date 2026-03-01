Přeskočit na obsah
Benative
1. 3. Bedřich
KVÍZ: Jak dobře znáte klíčová data světových i českých dějin? Otestujte se

Linda Veselá

Pamatujete si ještě, kdy zaniklo Rakousko-Uhersko, kdy Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk nebo ve kterém roce došlo k bitvě u Hastings? Otestujte si v našem kvízu, kolik si toho pamatujete z hodin dějepisu.

Zdroje: Evropská unie, Bellum, Dny české státnosti

Desítky tisíc Íránců vyšly v neděli do ulic na protest proti sobotním izraelsko-americkým útokům, které které si vyžádaly život několika set lidí, včetně nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Snímek je z Teheránu.
ŽIVĚTrump hrozí Íránu dalšími ničivými útoky, pokud se pokusí o odvetu. Chameneí je mrtev, potvrdil Teherán

Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, Spojené státy na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Teherán podle agentury AFP vyhrožoval dosud největšími údery v reakci na sobotní americko-izraelské útoky, které si vyžádaly život několika set lidí, včetně nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Snímek tankeru je ilustrační.
Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, hrozí výrazné zdražení ropy

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po sobotních americko-izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna , jíž při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy "prakticky uzavřena". Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

Pád Filipa Salače v GP Thajska třídy Moto2
Salačovi premiéra za tým OnlyFans nevyšla. Spadl a po restartu mu body unikly

Filip Salač obsadil v dvakrát přerušeném závodě Moto2 na Velké ceně Thajska 19. místo. Český jezdec měl v Buriramu nezaviněný pád při těžké havárii Kolumbijce Davida Alonsa, po níž následoval první restart. V závodě mohl pokračovat, ale startoval z boxů. Vítězství vybojoval Španěl Manuel González.

