15. 12. Radana
Magazín

KVÍZ: 30 nejzajímavějších faktů. Zjistěte, jak dobře znáte svět, odhalíte chytáky?

Dagmar Tichá
Dámy a pánové, držte si klobouky, pustíme se do kvízu plného fakt zajímavých faktů. Co je dál, co je vyšší, ale také jaký hluk lidskému uchu škodí víc? Ať už něco víte jistě, nebo budete jen tipovat, zaručeně se dozvíte něco nového. Otestujte si, co všechno víte o světě kolem sebe.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
FILE PHOTO: Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles

Americký režisér i s manželkou zemřeli násilnou smrtí, policie vyšetřuje útok nožem

Americký režisér Rob Reiner a jeho žena Michele zemřeli v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na policejní zdroj, podle něhož policisté vyšetřují útok nožem, kvůli kterému vysýchají příbuzného Reinerových. Osmasedmdesátiletý filmař režíroval snímky jako Když Harry potkal Sally, Pár správných chlapů nebo Misery nechce zemřít.

Aftermath of shooting incident at Bondi Beach, in Sydney

Austrálie má nového hrdinu. Kdo je muž, který holýma rukama odzbrojil teroristu

Dvanáctiletá dívka, rabín i 87letý přeživší holokaustu – to jsou některé z obětí dvou teroristů, kteří pozabíjeli nejméně šestnáct lidí při oslavě židovského svátku chanuka v Sydney. Obětí mohlo být mnohem více – kdyby jednoho z útočníků nakonec nezastavil odvážný civilista s překvapivým jménem.

