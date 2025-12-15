KVÍZ: 30 nejzajímavějších faktů. Zjistěte, jak dobře znáte svět, odhalíte chytáky?

Dámy a pánové, držte si klobouky, pustíme se do kvízu plného fakt zajímavých faktů. Co je dál, co je vyšší, ale také jaký hluk lidskému uchu škodí víc? Ať už něco víte jistě, nebo budete jen tipovat, zaručeně se dozvíte něco nového. Otestujte si, co všechno víte o světě kolem sebe.
ŽIVĚMoskva čelila útoků dronů. Na okraji metropole byly slyšet výbuchy
Starosta Moskvy během noci několikrát na telegramu informoval, že ruská protivzdušná obrana sestřelila ukrajinské drony mířící nebo útočící na ruské hlavní město. Obyvatelé Moskvy a Moskevské oblasti a místní telegramové kanály hlásili výbuchy.
Česko svírá inverze. Předpověď napovídá, kdy se ukáže slunce a jak bude o Vánocích
Inverzní počasí se zataženým nebem bude v Česku pokračovat, teploty přes den budou většinou do pěti stupňů Celsia, v noci i pod nulou. Ojediněle se objeví mrholení a také mlhy, které mohou namrzat. Od čtvrtka se vyjasní a mírně oteplí. Na víkend se mraky vrátí a místy může slabě pršet.
ŽIVĚPrezident dnes jmenuje vládu premiéra Babiše složenou z ministrů ANO, SPD a Motoristů
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
Americký režisér i s manželkou zemřeli násilnou smrtí, policie vyšetřuje útok nožem
Americký režisér Rob Reiner a jeho žena Michele zemřeli v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na policejní zdroj, podle něhož policisté vyšetřují útok nožem, kvůli kterému vysýchají příbuzného Reinerových. Osmasedmdesátiletý filmař režíroval snímky jako Když Harry potkal Sally, Pár správných chlapů nebo Misery nechce zemřít.
Austrálie má nového hrdinu. Kdo je muž, který holýma rukama odzbrojil teroristu
Dvanáctiletá dívka, rabín i 87letý přeživší holokaustu – to jsou některé z obětí dvou teroristů, kteří pozabíjeli nejméně šestnáct lidí při oslavě židovského svátku chanuka v Sydney. Obětí mohlo být mnohem více – kdyby jednoho z útočníků nakonec nezastavil odvážný civilista s překvapivým jménem.