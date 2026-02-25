Případ uzavřeného společenství kolem kutnohorského léčitele otevřel otázku, kde končí osobní víra a kde začíná manipulace. Vyšetřování i následné soudní řízení ukázaly, jak silný vliv měl vůdce skupiny na své stoupence a jak zásadně zasahoval do jejich rozhodování. Kauza vyvolala celospolečenskou debatu a stala se i námětem nově připravovaného seriálu. Jak se celý případ odehrál?
Na podzim roku 2022 přišly dvě ženy na policejní stanici s mimořádným přiznáním: v pražském bytě usmrtily muže, který je o to podle jejich slov sám požádal. Tvrdily, že uvěřily jeho přesvědčení, že po smrti „vstoupí do jiné dimenze“ a jeho tělo zmizí. Vyšetřování následně odkrylo dlouhodobé fungování uzavřeného společenství kolem léčitele Richarda Šiffera z Kutné Hory. Případ postupně odhalil kombinaci náboženského bludu, manipulace i násilí, která předcházela tragickým událostem.
Charismatický léčitel z Kutné Hory
Richard Šiffer působil v Kutné Hoře jako alternativní léčitel. Podle výpovědí bývalých členů navazoval na rodinnou tradici. Jeho otec se rovněž věnoval léčitelství. Zpočátku měl klientům poskytovat rady týkající se životního stylu a doplňkové péče vedle klasické medicíny.
Ze svědectví před soudem však vyplynulo, že jeho vliv postupně přesahoval rámec běžných alternativních terapií. Někteří bývalí členové uvedli, že jim bez lékařského vzdělání sděloval závažné diagnózy a přesvědčoval je, že pouze důsledné dodržování jeho pokynů jim může zachránit život. Skupina se podle svědků postupně uzavírala vůči okolí a Šiffer začal výrazně zasahovat do osobního života svých následovníků, včetně partnerských vztahů a finančních rozhodnutí.
Podle výpovědí byly součástí fungování společenství také ponižující praktiky a fyzické tresty. Někteří členové před soudem popsali psychický nátlak a jednání, které mělo posilovat jejich závislost na vůdci skupiny.
Poslušnost si vynucoval pomocí manipulace
Richard Šiffer podle výpovědí nejprve klientům udílel rady, které se týkaly zdravého životního stylu, přikládal na ně ruce a doporučoval jim doplňkovou léčbu k té, kterou jim naordinoval lékař. Postupně se ale jeho metody stávaly stále více manipulativními.
Šiffer byl údajně schopný člověku, který přišel s libovolnými obtížemi, téměř od stolu diagnostikovat například roztroušenou sklerózu, rakovinu nebo jiné vážné onemocnění. Zároveň mu měl také sdělit, že pokud se nebude přesně řídit jeho radami a nezačne chodit na setkání jeho společenství, je prakticky jisté, že zemře. Podle výpovědí svědků dovedl být opravdu přesvědčivý, protože mu jeho následovníci nakonec opravdu uvěřili.
Členové sekty nechali Šiffera, aby jim řídil život
Muž, který sám sebe viděl jako duchovního vůdce, ale zašel ještě mnohem dál. Podle podcastové série Stoupenci, kterou před časem nahráli redaktoři iROZHLASu Radiožurnálu, se Šiffer postupně stále více stavěl do role naprosté autority a začal řídit prakticky každý aspekt životů svých stoupenců. Všichni se povinně museli účastnit nedělních a pondělních seancí a Šifferovi posílali peníze. Mnohdy přitom nešlo o drobné, ale dokonce i statisícové částky.
Richard rozhodoval také o partnerském životě členů sekty. Důrazně doporučoval, kdo by měl s kým tvořit pár a navíc je často nutil k rotaci partnerů. Svědecké výpovědi se shodují, že pokud se někdo odvážil jeho pokyny nedodržovat, čekaly ho velké nepříjemnosti. Bývalí členové sekty popisovali například ponižování, výhrůžky a často také fyzické násilí.
„Uřízl jsem si na obou nohou malíčky. První článek. Udělal jsem si to sám. Protože jsem chtěl zůstat se svou ženou. A chtěl jsem dokázat, že mluvím pravdu,“ uvedl u soudu člen sekty Arnošt M. s tím, že příkaz k tomu mu dal právě Richard Šiffer.
Les pod hradem se stal dějištěm násilí
V létě roku 2022 došlo při jednom z tzv. rituálů v lese u Českého Šternberka k úmrtí Jiřího H., dlouholetého člena skupiny. Podle obžaloby byl muž vystaven fyzickému napadení a následně ponechán bez pomoci. Zemřel na následky zranění a podchlazení. Policie případ vyšetřovala jako násilnou smrt.
Krátce poté byl nalezen mrtvý i další člen společenství, František J. Vyšetřování dospělo k závěru, že si pravděpodobně vzal život. Přímá trestněprávní odpovědnost dalších osob v tomto případě prokázána nebyla. Událost však podle svědků dokreslila atmosféru strachu uvnitř skupiny.
Tvrdil, že jeho tělo po smrti vstoupí na nebesa
Veřejnost se o kutnohorské sektě dozvěděla ve chvíli, kdy se na policii přišly udat dvě vysokoškolsky vzdělané ženy, které v pražském bytě usmrtily Richarda Šiffera. O to je měl podle jejich slov požádat sám Šiffer, který údajně tvrdil, že po smrti jeho tělo zmizí a on zamíří do jiné dimenze. Učitelka Irena S. a zubní lékařka Magdaléna Š., která byla zároveň Richardovou partnerkou, několik hodin čekaly, zda k nanebevstoupení skutečně dojde.
Nejprve podle jejich slov dobrovolně pozřel lék s hypnotickým účinkem, následně ho Magdaléna pořezala v oblasti třísla a nakonec mu vpíchla celkové anestetikum. Na otravu touto látkou také později Šiffer zemřel.
Lucie byla obětí manipulace už od dětství
Pro členy společenství kolem Richarda Šiffera byla jeho smrt šok. Veřejně o tom promluvila například mladá žena Lucie, která se do sekty dostala již ve svých osmi letech. Tehdy její rodiče hledali léčitele, který by ji zbavil ekzému. Klasická medicína jí totiž nepomohla.
Když její potíže po čase skutečně odezněly, zapojila se do seancí s Richardem celá její rodina. Postupně Šifferovi zcela propadli. Beze zbytku se řídili jeho radami, konzumovali pouze potraviny, které jim doporučil, a pravidelně k němu chodili pro radu.
V dospívání si podle svých slov začala Lucie uvědomovat, že je s Richardem nejspíš něco špatně. Nelibě nesla, jak intenzivně jí mluvil do veškerých aspektů života. Jako nezletilá ale neměla možnost o své vůli odejít. Nakonec jeho učení pod vlivem rodiny znovu podlehla a sama říká, že nebýt jeho smrti, nejspíš by ze sekty nikdy neodešla. V kutnohorském společenství strávila dlouhých osmnáct let.
Náboženský blud, nebo chladnokrevná vražda?
Zubařka Magdalena Š. a vysokoškolská pedagožka v penzi Irena S. byly nakonec obžalovány z vraždy. Soud se zabýval především otázkou příčetnosti obou žen a míry manipulace, které byly dlouhodobě vystaveny. Znalecké posudky posuzovaly jejich schopnost rozpoznat následky svého jednání v době činu.
Rozsudek a tresty
Loni v červnu soud nepravomocně uložil Ireně S. a Magdaléně Š. tresty odnětí svobody v délce 13 a 12 let. Magdaléně Š. zároveň uložil zákaz výkonu zdravotnického povolání na čtyři roky a povinnost podrobit se psychiatrické léčbě. Obě ženy se proti rozsudku odvolaly.
Podcast Stoupenci a cesta k filmovému zpracování
Případ kutnohorské sekty zaujal i tuzemská média. O celé kauze důkladně informuje podcast Stoupenci. Sedmidílná série mapuje pozadí příběhu sekty. Její autoři, redaktoři Radiožurnálu a serveru iROZHLAS, hovořili s mnoha lidmi, kteří se kolem Richarda Šiffera pohybovali.
Někteří z tvůrců se nyní podílí také na vzniku seriálu Stoupenkyně. Ten vzniká se souhlasem rodin obou odsouzených žen. Potomci Ireny S. dokonce s jeho tvůrci úzce spolupracují. Motivuje je k tomu snaha upozornit na to, jak nebezpečné je zapojit se do libovolného kultu.
Nová naděje - organizace pomoci obětem
Ve spolupráci s televizí Nova navíc děti Ireny S. zakládají organizaci, která bude pomáhat obětem sekt a náboženské manipulace. „Velmi si vážíme citlivého přístupu tvůrců a jsme rádi, že z bolestné zkušenosti může vzniknout i něco přínosného – iniciativa, která má pomoci lidem v podobné situaci, jako jsme byli my, když jsme se snažili vymanit maminku z vlivu manipulací a bludů,“ uvedla jedna z dcer v tiskovém prohlášení pro streamovací platformu Oneplay.
Zdroje: Denik.cz, SeznamZprávy.cz, Novinky.cz
