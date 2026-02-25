Přeskočit na obsah
„Uřízl jsem si malíčky na obou nohou." O dění v kutnohorské sektě vzniká seriál

Dan Poláček
Dan Poláček
Alžběta Staňková,Dan Poláček

Případ uzavřeného společenství kolem kutnohorského léčitele otevřel otázku, kde končí osobní víra a kde začíná manipulace. Vyšetřování i následné soudní řízení ukázaly, jak silný vliv měl vůdce skupiny na své stoupence a jak zásadně zasahoval do jejich rozhodování. Kauza vyvolala celospolečenskou debatu a stala se i námětem nově připravovaného seriálu. Jak se celý případ odehrál?

Nepochopitelná kauza inspirovala filmaře

Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.
Na počátku byl nenápadný léčitel, skončilo to kauzou s několika oběťmi a vznikem krimi seriálu.Foto: Aktuálně.cz / Umělá inteligence / A. I. / Dall E3, Midjourney a Google AI / Prompt enginee-ring: Dan Poláček
Příprava série Stoupenkyně o kauze kutnohorské sekty a guru Richarda Šiffera pro platformu Oneplay, Česká republika, únor 2026.
Příprava série Stoupenkyně o kauze kutnohorské sekty a guru Richarda Šiffera pro platformu Oneplay, Česká republika, únor 2026.Foto: Reprofoto www.tv.nova.cz / TV NOVA

Na podzim roku 2022 přišly dvě ženy na policejní stanici s mimořádným přiznáním: v pražském bytě usmrtily muže, který je o to podle jejich slov sám požádal. Tvrdily, že uvěřily jeho přesvědčení, že po smrti „vstoupí do jiné dimenze“ a jeho tělo zmizí. Vyšetřování následně odkrylo dlouhodobé fungování uzavřeného společenství kolem léčitele Richarda Šiffera z Kutné Hory. Případ postupně odhalil kombinaci náboženského bludu, manipulace i násilí, která předcházela tragickým událostem.

