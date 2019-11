Ženy přinesly mrtvolu do pojišťovny, úředník jim nechtěl vyplatit peníze na pohřeb

Svérázným způsobem se rozhodla rodina v Jihoafrické republice vyřešit spor s pojišťovnou, která se zdráhala vyplatit pojistku určenou na pohřeb. Tělo strýčka Sifisa přinesly dvě ženy jako důkaz přímo na jednu z poboček pojišťovny, informovaly jihoafrické weby. Video, které ženy s nebožtíkem ve vaku zachycuje, se stalo hitem internetu.

Nebožtíka musely donést přímo do pojišťovny. Zabralo to, zaměstnanci pojistku hned vyplatili | Video: Associated Press