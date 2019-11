Svatba v oblacích. Pár uzavřel sňatek během letu mezi Austrálií a Novým Zélandem

Žena z Nového Zélandu a muž z Austrálie uzavřeli sňatek na pravidelné letecké lince mezi svými rodnými zeměmi ve výšce 11 kilometrů. Svatební slib jim dosvědčila posádka a obřad zařídily samotné aerolinky Jetstar. Pár se seznámil v roce 2011 při on-linové hře Airport City a jejich první setkání se uskutečnilo na letišti v Sydney o dva roky později.

David a Cathy Valliantovi si řekli "ano" před kokpitem na komerčním letu Jetstar ze Sydney do Aucklandu. "Byl to nejkrásnější zážitek, který si budeme pamatovat do konce života," citoval americký web CNN novomanželku.

Australsko-novozélandský pár se tak po šesti letech rozhodl ukončit vztah na dálku a usadil se v Melbourne.

Jak sami tvrdí, létání bylo od začátku nedílnou součástí jejich vztahu, první rande měli v roce 2013 na letišti v Sydney. Tam se také uskutečnil civilní obřad, jenž předcházel romantické ceremonii v oblacích.

David Valliant údajně chtěl svou partnerku požádat o ruku na palubě letadla, byl však tak nervózní, že žádost raději odložil na později. Nápad se svatbou v letadle dostala jeho nyní již manželka Cathy a napsala jej aerolince na Facebook.

"Chtěli jsme něco symbolického, co by odráželo naši vzájemnou lásku k letectví, Austrálii, Novému Zélandu a k nám samotným. Řekla jsem si, že budu troufalá a zeptám se Jetstaru," uvedla nevěsta.

Vedení s nápadem souhlasilo o postaralo se o všechny nezbytnosti. Mluvčí dodal, že o skutečnosti informoval také všechny pasažéry a ti, kteří nechtěli být součástí obřadu, si mohli zdarma přerezervovat svůj let.

"Bylo to poprvé, co jsem vedla svatbu v oblacích! A byla to velmi speciální událost," popsala zážitek oddávající Roby Holtová, jedna ze zaměstnankyň aerolinek. "Myslím, že pasažéři si tuto výjimečnou událost užili společně s Cathy a Davidem," dodala.