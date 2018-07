Štěně retrívra zachránilo paničku před chřestýšem. Hadí kousnutí schytalo místo ní

Šest měsíců starý zlatý retrívr Todd prokázal hrdinství, když v městečku Anthem na západě USA skočil do cesty své paničce, která se chystala šlápnout na chřestýše. Had štěně kousl místo ní, ale podle majitelky Pauly Godwinové, která o události napsala na svém facebookovém profilu, už se pomalu uzdravuje.

Že pes je nejlepší přítel člověka, potvrdil na konci června zlatý retrívr jménem Todd.

Šestiměsíční štěně si společně s paničkou Paulou Godwinovou a jejím dalším psem Cooperem vyšlo na ranní procházku do divoké arizonské přírody, a když trojice scházela z kopce, vyhříval se na sluncem prozářené cestě chřestýš.

Panička nedávala pozor a chybělo jen málo, aby ji had uštkl. "Už už jsem na chřestýše měla šlápnout, ale můj hrdina Todd mě na poslední chvíli zachránil. Neváhal a rychle skočil přede mě," napsala Godwinová v příspěvku na svém facebookovém profilu, který už viděly tisíce uživatelů.

Had tak místo ní kousl nebohého Todda a to přímo do čumáku, který mu rychle začal napuchat.

Godwinová naštěstí stihla včas dorazit k nejbližšímu veterináři. Lékař dal štěněti protijed a po zbytek dne si ho nechal v ordinaci, aby se ujistil, že vše bude v pořádku.

Tři dny po nešťastné události pejskařka zveřejnila další příspěvek, v němž Toddovi děkuje za jeho hrdinství a ujišťuje všechny, kteří srdceryvný příběh napjatě sledovali, že se pes pomalu uzdravuje.