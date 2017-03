Krásné ženy vyvolávají v mužích stres, jsou pro jejich zdraví nebezpečné, varují vědci

před 29 minutami

Experiment výzkumníků z univerzity ve Valencii prokázal, že muži jsou z přítomnosti krásné ženy ve stresu. Její společnost totiž pro ně znamená příležitost k námluvám. Malá dávka stresového hormonu je přitom pro zdraví prospěšná, chronicky zvýšená hladina kortizolu však může vést ke vzniku srdečních chorob.

Pouhých pět minut osamotě s mladou krásnou ženou stačí na to, aby se přítomným mužům zvýšila hladina stresového hormonu kortizolu. To alespoň tvrdí studie vědců ze španělské univerzity ve Valencii, kterou citoval britský deník The Telegraph.

Účinek krásy je o to silnější u mužů, kteří se domnívají, že daná žena je "mimo jejich ligu".

Španělští výzkumníci testovali celkem 84 mužů-dobrovolníků. Jejich úkolem bylo vyřešit sudoku, zatímco s nimi v místnosti seděli dva cizí lidi - muž a žena.

Jakmile zůstal dobrovolník v místnosti s jiným cizím mužem, hladina jeho kortizolu klesla. Když však dobrovolník sdílel jednu místnost se ženou, kortizol stoupal.

"Došli jsme k závěru, že pro většinu mužů znamená přítomnost atraktivní ženy příležitost k námluvám. Zatímco někteří muži se mohou snažit atraktivním ženám vyhýbat, protože jsou 'mimo jejich ligu', většina z nich vykazovala obavy podpořené souběžnými hormonálními reakcemi," uvedli vědci k závěru.

Tělo produkuje kortizol, když je pod psychickým nebo fyzickým stresem. Stresový hormon může mít v malých dávkách pozitivní efekt zlepšující bdělost a duševní pohodu.

Nicméně chronicky zvýšené hladiny kortizolu mohou zdravotní stav zhoršit a vést ke vzniku srdečních chorob, cukrovce, vysokému krevnímu tlaku a impotenci.

autor: Magazín