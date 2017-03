Cestovní kancelář chystá výlety k vraku Titaniku. Lístek vyjde na dva a půl milionu

před 1 hodinou

Cestovatelé, kteří by chtěli vidět na vlastní oči vrak legendárního Titaniku, mají šanci. Budou si ale muset počkat do května příštího roku a složit v přepočtu přes dva a půl milionu korun. Výlet s ponorem k vraku lodi jim slibuje agentura Blue Marble Private.

Na osmidenní cestu vyrazí v několika turnusech vždy devět zájemců. Do hloubky kolem čtyř tisíc metrů, ve které vrak leží, se dostanou ve speciální malé ponorce postavené z titanu a karbonu.

Agentura slibuje, že účastníci zájezdu uvidí vrak nejen zvenčí, ale budou si moci prohlédnout i slavné velké schodiště.

Podobná možnost už zde byla před pěti lety - tehdy se zúčastnilo 20 zájemců a každý zaplatil necelých 60 tisíc dolarů (v korunách je to něco kolem milionu a půl). Teď to bude výrazně dražší - výprava bude stát kolem dvou a půl milionu. Během ponorů bude probíhat i výzkum vraku. Vědci totiž odhadují, že do dvaceti let se rozpadne natolik, že už v podstatě nebude co zkoumat.

Titanic se 14. dubna 1912 před půlnocí srazil s ledovcem a po pár hodinách se potopil. Zahynulo kolem 1 500 cestujících a členů posádky.

autor: Tomáš Vocelka