Japonci bojují s menstruačními tabu, překonat je má postavička s červenými kalhotkami

Menstruace je v japonské společnosti stále vnímána jako něco, o čem se veřejně nemluví a co se skrývá. Japonské ženy však nyní vytáhly do boje a tabuizované téma hodlají otevřít. Pomoci jim v tom má postavička jménem Little Miss Period, v překladu Slečna Menstruace.

1:39 Premiéra snímku o příhodách Slečny Menstruace byla v Japonsku minulý měsíc. Film bude distribuován také v Hongkongu a na Tchaj-wanu. | Video: ©YOSHIMOTO KOGYO ©KEN KOYAMA/KADOKAWA

Postava růžové kapky s červenými rty a červenými kalhotkami je hlavní hrdinkou manga komiksu a stejnojmenného filmu, který měl v asijském ostrovním státě premiéru minulý měsíc. Slečnu Menstruaci navrhl umělec Ken Koyama v roce 2017 a její příběhy později vyšly knižně. Cílem je ukázat, že měsíční perioda žen není něco, o čem by se lidé měli stydět mluvit. Příběhy Slečny Menstruace byly v japonské společnosti přijaty pozitivně, někteří kritici však upozorňují na to, aby nápad neměl opačný efekt a neposílil ještě více genderovou diskriminaci, které ženy v japonské společnosti čelí. "Až doteď byla menstruace něco, co je potřeba skrývat, a spousta lidí jí navíc měla problém správně porozumět," řekla agentuře Reuters socioložka z Ósacké univerzity Kazue Mutaová. Dodala taky, že by byla ráda, kdyby postavička přispěla k větší otevřenosti vůči menstruaci. Téma menstruace se v japonské společnosti přetřásalo nedávno poté, co vedení obchodního domu Daimaru v Ósace navrhlo, aby zaměstnankyně během své periody nosily menstruační odznáčky. Diskriminační návrh byl ostře kritizován a obchodní dům nyní svůj nápad podle agentury Reuters přehodnocuje. "Kdyby tak muži mohli mít menstruaci" Plakát na film o dobrodružstvích Slečny Menstruace. | Foto: Reuters Postava z japonského komiksu například manželovi jedné z žen dopřeje "menstruační ránu" (tedy menstruační bolesti), aby lépe porozuměl své ženě. Filmová verze se zaměřuje na příběh editorky nakladatelství Aoko, jejíž šéf má velmi malé porozumění pro její měsíční bolesti. "Kdyby tak muži mohli mít alespoň jednou ročně menstruaci," lamentuje žena. Slečna Menstruace navštěvuje různé ženy v rozdílných situacích a zaměřuje se i na historii, kdy dívky musely trávit menstruační dny izolovány od ostatních ve speciální chatě. Tato tradice dodnes na některých místech světa přetrvává. Film byl přijat pozitivně a mnoho žen uvítalo, že snímek otevřel mužům oči, jak náročná může být menstruace pro některé ženy. Feministická spisovatelka Minori Kitaharaová však kriticky podotkla, že téma je podáno jako komediální talk show. Snímek o Slečně Menstruaci by měl být distribuován také v Číně a v zemích jihovýchodní Asie. Menstruace by neměla být tabu, říká autorka speciálních kalhotek: 14:03 Když se mluví o menstruaci, ženy se cítí trapně, rodiče ani učitelé o tom nemluví. Kalhotky Snuggs nahradí vložky i tampóny, říká Šejdová | Video: Daniela Drtinová