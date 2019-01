Čínská televize cenzuruje hercům náušnice. Je to diskriminace, rozčilují se lidé

Čína se s modernizací společnosti vyrovnává různě. Nejnovějším, hojně diskutovaným excesem je cenzura náušnic u mužských herců. Lidé na čínských sociálních sítích diskutují, zda je to správně a jde o ochranu tradičních genderových rolí.

Když dva nosí totéž, není to totéž. To alespoň platí pro Číňany nosící náušnice. Čínská streamovací platforma iQiyi, fungující na podobném principu jako Netflix, nedávno rozostřila ušní lalůčky herce Wanga Linkaie. Vedení televize se nelíbilo, že má mužský herec uši zdobené šperkem.

A na sociálních sítích se rozhořela debata o poněkud bizarní cenzuře, píše britský web BBC. Ten mimo jiné připomněl, že cenzura náušnic je další v řadě po mazání odkazů na hiphopovou kulturu, tetování a LGBT symboly.

Někteří Číňané vyslovili názor, že cílem cenzury je "ochrana tradičních genderových rolí". Jiní namítají, že je to propagace dvojích standardů pro muže a ženy. "Proč by je (náušnice) nemohli nosit i muži? Vracíme se tak do doby před sto lety," napsal jeden Číňan. A jiní k tomu dodali, že se jedná o diskriminaci.

Další z diskutujících na čínské sociální síti Weibo namítl, že pokud jsou muži s náušnicemi bábovky, pak jí byl i dobyvatel Čingischán, jenž byl zobrazován právě s náušnicemi. "Měli bychom jej vyhodit z našich dějepisných knížek," dodal ironicky.

Někteří však rozhodnutí televize podporují. "Muži mají vypadat jako muži," napsal jeden z uživatelů. Podle některých jsou muži s náušnicemi zženštilí.

BBC uvedla, že vysoce postavení čínští cenzoři se k celému případu odmítli vyjádřit. Čínské televize spadají pod správu státu a podléhají podrobné kontrole.

