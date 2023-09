Zemřela Yvonne Přenosilová. Po sovětské invazi zpěvačka odešla do exilu

Ve věku 76 let zemřela Yvonne Přenosilová, jedna z největších hvězd české pop music 60. let minulého století. Nazpívala hity Boty proti lásce, Roň slzy, Sklípek či Tak prázdná. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa odešla do exilu.

O úmrtí informoval Český rozhlas, s jehož někdejším Rádiem Svobodná Evropa zpěvačka spolupracovala v exilu. Její odchod ve vysílání Radiožurnálu potvrdil bývalý kolega Radko Kubičko. Pražská rodačka absolvovala dvanáctiletku v Libni, kariéru začala konkurzem do divadla Semafor, kam ji ale nepřijali. Její tehdejší provedení písně Malagueña zaznamenal Miloš Forman ve filmu Konkurs z roku 1963. Místo toho začala zpívat se skupinou Olympic, v únoru 1964 jako šestnáctiletá nahrála českou verzi songu I'm Sorry z repertoáru Brendy Lee, textařem Jiřím Štaidlem nazvanou Roň slzy. Také česká verze se stala hitem. Yvonne Přenosilová s Karlem Hálou na jevišti pražského divadla Apollo, 1966. | Foto: ČTK Přenosilová dále absolvovala třítýdenní pobyt v Londýně, kde pěla mimo jiné v rozhlase a nahrála gramodesku pro anglickou společnost PYE. Od podzimu 1965 byla členkou nově vzniklého divadla Apollo, kde působili například Karel Gott či Karel Hála. Popularity si však dlouho neužívala. Její slibně rozjetou kariéru zastavil vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Jako jedna z prvních signatářek manifestu Dva tisíce slov z června téhož roku emigrovala už šest dní po invazi. Následující více než čtvrtstoletí prožila v Mnichově. Přenosilová v exilu pracovala jako letištní pozemní stevardka, potom se vdala za barona von Stuckmana a porodila syna Maxe, se kterým zůstala doma. Když odrostl, začala spolupracovat s Rádiem Svobodná Evropa. V jeho službách setrvala i po revoluci, kdy se opět přestěhovalo do Prahy. Později měla svůj pořad v různých rádiích a jezdila s ním po Čechách. Kromě zpěvu vystupovala jako moderátorka. Článek průběžně rozšiřujeme.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!