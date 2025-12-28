Přeskočit na obsah
Kultura

"... a Bůh stvořil ženu". Zemřela legendární francouzská herečka Brigitte Bardotová

ČTK,Zahraničí

Ve věku 91 let zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v nemocnici.

Brigitte Bardotová v roce 1962
Brigitte Bardotová v roce 1962Foto: Wikimedia Commons
S aktivní hereckou dráhou Bardotová skončila v 70. letech, v posledních desetiletích se věnovala ochraně práv zvířat.

"Nadace Brigitte Bardotové oznamuje s obrovským smutkem úmrtí své zakladatelky a předsedkyně, paní Brigitte Bardotové," stojí v prohlášení, která citují francouzská média. Ta mluví o úmrtí jedné z posledních legend zlaté doby francouzské kinematografie.

Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes 20 let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků, k nejslavnějším patří ...a Bůh stvořil ženu, který režíroval její tehdejší manžel Roger Vadim, či Pohrdání Jeana-Luka Godarda. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči ně.

