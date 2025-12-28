"... a Bůh stvořil ženu". Zemřela legendární francouzská herečka Brigitte Bardotová

Ve věku 91 let zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v nemocnici.
S aktivní hereckou dráhou Bardotová skončila v 70. letech, v posledních desetiletích se věnovala ochraně práv zvířat.
"Nadace Brigitte Bardotové oznamuje s obrovským smutkem úmrtí své zakladatelky a předsedkyně, paní Brigitte Bardotové," stojí v prohlášení, která citují francouzská média. Ta mluví o úmrtí jedné z posledních legend zlaté doby francouzské kinematografie.
Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes 20 let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků, k nejslavnějším patří ...a Bůh stvořil ženu, který režíroval její tehdejší manžel Roger Vadim, či Pohrdání Jeana-Luka Godarda. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči ně.
ŽIVĚKyjev čelil útokům 500 dronů, Lavrov pohrozil Evropě "devastující ranou"
Nasadí-li Evropa vojenské síly na Ukrajině v rámci takzvané koalice ochotných, stane se legitimním cílem pro ruskou armádu, varoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jeho výroky padly v den ostře sledované schůzky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkém prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě. Ukrajinská metropole mezitím čelila dalšímu drtivému útoku.
Skvělý Rittich vychytal nulu v derby, zářil i Nečas. Pastrňákův gól na výhru nestačil
Český hokejový brankář David Rittich v NHL přispěl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a vychytal druhé čisté konto v ročníku.
Největší šoumen generace i tenisový diesel. Okruh opustí dva nezničitelní veteráni
Není malých rolí, jsou jen špatní tenisté. Tak nějak by se dala upravit známá hláška z hereckého prostředí. Okruh ATP v příštím roce opustí dva čtyřicátníci, kteří celá desetiletí zdatně konkurovali největším hvězdám tenisové historie a vyprofilovali se v obrovské osobnosti - Francouz Gaël Monfils a Švýcar Stan Wawrinka.
Silvestr bude zasněžený, ale i větrný, ukazuje předpověď. V části země hrozí závěje
V příštím týdnu bude v Česku hodně sněžit. Zpočátku se to bude týkat hlavně hor na severu, postupně by ale mělo sněžit na většině území. Sníh se v menší míře objeví i v nižších polohách.
Kanonáda proti Dánsku. Čeští junioři nasázeli sedm gólů a mají první výhru
Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa juniorů v Minneapolis Dánsko 7:2 a připsali si premiérovou výhru na turnaji.