Zemřela pěvkyně Patricia Janečková. Vítězce televizní soutěže bylo jen 25 let

Jako dvanáctiletá vyhrála televizní soutěž Talentmania, kam diváci prostřednictvím SMS zpráv zaslali přes 1,2 milionu hlasů. Tuto neděli operní pěvkyně, muzikálová zpěvačka a herečka Patricia Burda Janečková zemřela. Ve věku pouhých 25 let podlehla zákeřné nemoci, potvrdila její manažerka Jana Švábová.

Sopranistka Janečková se narodila v Německu slovenským rodičům, vyrůstala a žila však v Ostravě, kde byl její otec, kontrabasista Martin Janeček, v angažmá v Janáčkově filharmonii. Matka dříve hrála na housle.

Dívka od svých čtyř let zpívala. "Vážná hudba měla u nás doma vždycky své místo. Jako zvědavé dítě jsem poslouchala různá cédéčka, která jsem doma našla, a zjistila, že je mi operní zpěv bližší než ten popový. Začala jsem ho napodobovat a tak strašně mě to začalo bavit, až jsem si uvědomila, že to je to pravé," vzpomínala. Později vystudovala operní zpěv na Janáčkově konzervatoři. Účinkovala na Smetanově Litomyšli, Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov nebo třeba na předávání cen Classic Prague Awards. Doprovázel ji kupříkladu barokní soubor Collegium Marianum.

Od sezony 2022/2023 byla členkou muzikálového souboru Národního divadla Moravskoslezského, kde účinkovala v inscenaci Romeo a Julie - poselství lásky od Borise Urbánka nebo v Květinách pro paní Harrisovou. Zpívala zde také Mariannu v muzikálu Harpagon je lakomec?, dále Marii ve West Side Story nebo Johannu ve thrilleru Sweeney Todd - ďábelský lazebník z Fleet Street.

První kontakty s operním jevištěm absolvovala jako členka ostravského Operního studia Divadla Antonína Dvořáka. V deseti letech zvítězila v konkurzu Janáčkovy filharmonie a poprvé dostala možnost zpívat se symfonickým orchestrem. V roce 2010 pak coby dvanáctiletá vyhrála televizní soutěž Talentmania, kde získala rekordní počet diváckých hlasů. Z více než 1,2 milionu SMS zaslaných diváky jich obdržela 53 procent. Klání pořádaly česká televize Nova a slovenská Markíza.

Šek na téměř čtyři miliony korun vítězce předal operní pěvec Peter Dvorský. "V tvém hlase je vkus, inteligence, čisté srdce i čistý hlas," řekl s dojetím dívce, která porazila více než 10 tisíc soutěžících. Janečková byla favoritem sázkových kanceláří Sazka a Tipsport. V předtočeném medailonku řekla, že jejím snem je naučit se jezdit na koni.

Vítězství v soutěži jí nastartovalo kariéru, zároveň ho ale ne vždy nesla dobře. "Nebyla jsem zvyklá na kamery, fotoaparáty, diktafony. Neuměla jsem mluvit s dospělými, byla jsem stydlivá," přiznala po letech.

V roce 2011 jako třináctiletá pokřtila debutové album, jehož kmotry se stali Eva Urbanová a Karel Gott. "Se zájmem jsem sledoval její cestu Talentmanií a jsem si jistý, že o ní ještě budeme slyšet mnoho let," uvedl Gott. Dodal, že v dnešní uspěchané a stresující době je pro něj a jeho ženu poslech nahrávky Janečkové "pohlazením".

Debutové album nazpívala ve spolupráci se skladatelem a producentem Oskarem Rószou. Umístila na něj mix klasických operních čísel s díly skladatelů 20. století.

Tou dobou mladá pěvkyně kombinovala hudební kariéru s docházkou do školy. "Není v tom žádný problém, já nezpívám každý den, ale maximálně jednou za týden. Kdybych zpívala každý den, tak se mi to přestane líbit. Takže se školou žádný problém není," řekla tehdy Janečková, která navštěvovala soukromé hodiny zpěvu u pěvkyně Evy Dřízgové.

Na konzervatoři ji však zpěv dle vlastních slov chvílemi přestával bavit. "Přišla doba vyhoření. Cítila jsem určité tlaky," přiznávala. "Očekávání bývají velká. Navíc jsem měla dost striktní výchovu. Rodiče mě nepouštěli jen tak ven a já to zpětně na jednu stranu chápu. Je dobré mít dítě pod kontrolou. Na druhé straně je třeba zachovat si nějakou míru. Takže jsem se pak snažila všechno dohánět, když jsem se od rodičů odstěhovala," líčila.

V roce 2014 se stala vítězkou mezinárodní pěvecké soutěže liturgické hudby Concorso di musica sacra v Římě. Získala tak stipendium na letních pěveckých kurzech v italském Arezzu. V roce 2016 obdržela tři ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech.

Loni oznámila, že bojuje se zhoubným nádorem prsu. "Bylo to loni 31. ledna, pondělí. A bylo krásně. Svítilo slunce, cesty a stromy byly namrzlé, takže ve sluníčku se všechno lesklo. Volala mi paní doktorka, že si mám co nejdřív přijít pro výsledky, protože mi je nemůže říct do telefonu. Partner mě k ní odvezl," vzpomínala v rozhovoru pro magazín Mladé fronty DNES.

"Pamatuju si, že když jsem z ambulance vyšla ven, už bylo zamračeno. To jsou takové detaily, které si asi budu pamatovat celý život," dodala. Pro výsledky jela s klidem, nenapadlo jí, že může slyšet tak špatnou zprávu. "Během několika minut se můj život úplně otočil. A k tomu ještě v takové situaci musíte být silnější než ostatní," popisovala. O průběhu léčby pak informovala na sociálních sítích. "Nechtěla jsem, aby měl někdo měl pocit, že ruším vystoupení třeba jen proto, že jsem líná," řekla pěvkyně.

Letos se provdala za herce Vlastimila Burdu.

Video: Patricia Janečková v soutěži Talentmania